Ngoại trưởng Hàn-Trung điện đàm về biện pháp cách ly người nhập cảnh từ Hàn Quốc không báo trước của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm London (Anh), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đêm 26/2 (giờ Hàn Quốc) đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, bày tỏ lo ngại về việc nhiều địa phương Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp kiểm soát khắt khe, như cách ly người nhập cảnh từ Hàn Quốc.Ngoại trưởng Kang đã giải thích những nỗ lực của Chính phủ Seoul trong công tác ngăn ngừa dịch corona-19 lây lan, đề nghị Chính phủ trung ương Bắc Kinh quan tâm, kiềm chế các biện pháp quá gắt gao với công dân Hàn Quốc.Được biết, bà Kang đã yêu cầu Trung Quốc không nên đối phó quá mức dựa trên tinh thần hỗ trợ qua lại, giống như Hàn Quốc đã có biện pháp đối phó kiềm chế đối với Trung Quốc khi dịch corona-19 mới xuất hiện.Trước đó, Bộ Ngoại giao đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh để phản đối biện pháp đối phó của Bắc Kinh. Đại sứ Hình Hải Minh nhấn mạnh những biện pháp này là do Chính phủ địa phương chứ không phải Chính phủ trung ương Trung Quốc quyết định.Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc, hiện có 114 công dân Hàn Quốc đang bị cưỡng chế cách ly tại thành phố Uy Hải (tỉnh Sơn Đông) và thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô). Nhiều địa phương khác ở Trung Quốc cũng đang bắt đầu áp dụng biện pháp cách ly toàn bộ du khách tới từ Hàn Quốc như Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải và ba tỉnh Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Cát Lâm, và thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây.Mặt khác, trên trang chủ về du lịch an toàn ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hoàn toàn không có nội dung giới hạn nhập cảnh Trung Quốc đối với người nước ngoài tới từ Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao giải thích chỉ đăng những nội dung công bố chính thức của các nước trên trang chủ này. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là Chính phủ đang không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho khách du lịch.