Chính quyền Berlin yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở lưu trú thuê lại từ Đại sứ quán Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tờ nhật báo Suddeutsche Zeitung ngày 26/2 (giờ địa phương) đưa tin Văn phòng quận Mitte, thủ đô Berlin (Đức) mới thông báo với Chính phủ liên bang về yêu cầu đình chỉ hoạt động cơ sở lưu trú "City Hostel" đặt tại khu đất của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên.Quận Mitte cho biết sẽ truy thu tiền phạt nếu "City Hostel" không ngừng hoạt động kinh doanh.Cơ sở lưu trú "City Hostel" là tòa nhà 5 tầng do doanh nghiệp EGI của Đức thuê lại từ Đại sứ quán miền Bắc để kinh doanh từ năm 2007.Quận Mitte đưa ra thông báo trên dựa vào phán quyết của Tòa án hành chính Berlin gần đây, yêu cầu cơ sở kinh doanh "City Hostel" chấm dứt hoạt động do vi phạm lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, thông qua năm 2017.Theo lệnh trừng phạt, Liên minh châu Âu (EU) quy định Bắc Triều Tiên không được giao dịch bất động sản tại các nước thành viên của EU.Doanh nghiệp EGI chi trả 38.000 euro (50,24 triệu won) tiền thuê nhà mỗi tháng cho Đại sứ quán miền Bắc. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã ngừng trả tiền thuê nhà từ tháng 4 năm 2017 do phát sinh vấn đề vi phạm lệnh cấm vận.