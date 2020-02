Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh số ca nhiễm dịch corona-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 80.000 người, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định hiện tại đang là thời điểm quyết định, hối thúc các nước hành động nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.Tại buổi họp báo ngày 27/2 (giờ Geneva, Thụy Sĩ), Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết trong hai ngày qua, số ca nhiễm mới ở các quốc gia khác đã vượt qua Trung Quốc. Đã có thêm 7 nước xác định ca nhiễm dịch corona-19 đầu tiên như Brazil, Georgia, Hy Lạp.Tổng giám đốc Tedros cũng đề cập chỉ có 0,14% trường hợp dương tính với virus corona-19 trong số 320.000 mẫu xét nghiệm tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), qua đó nhận định có khả năng khống chế được dịch corona-19.Người đứng đầu WHO chỉ ra rằng virus không màng tới biên giới, chủng tộc, cũng như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Do đó, các nước trên toàn thế giới cần chuẩn bị các biện pháp sớm phát hiện người nhiễm corona-19, cách ly bệnh nhân, điều tra dịch tễ học, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng xã hội.Về kế hoạch tổ chức Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 tại Nhật Bản, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan cho biết đang hợp tác chặt chẽ với các Ủy ban Olympic quốc tế, trước mắt chưa thể đưa ra quyết định liên quan.