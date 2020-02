Chính phủ tiếp nhận danh sách hơn 310.000 tín đồ và học viên giáo phái Shincheonji

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã tiếp nhận danh sách hơn 240.000 tín đồ và 65.000 học viên giáo phái Shincheonji trong và ngoài nước, trong bối cảnh nhà thờ giáo phái này ở thành phố Daegu đang là tâm điểm lây lan dịch corona-19 ra cộng đồng khu vực.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương chiều 27/2 ra thông cáo báo chí cho biết phía giáo phái Shincheonji đã nộp danh sách 212.324 tín đồ trong nước ngày 25/2, sau đó cung cấp danh sách 33.281 tín đồ ở nước ngoài ngày 26/2. Chính phủ đã gửi danh sách này về từng tỉnh, thành phố để tiến hành điều tra từ ngày 26/2, và sẽ hợp tác với Bộ Tư pháp để điều tra hồ sơ của những tín đồ ở nước ngoài.Chính phủ cũng đã thu được danh sách 65.127 học viên của giáo phái, dù trước đó phía Shincheonji không cung cấp vì lý do những người này mới đang theo học và tham gia các kỳ thi nên chưa phải là tín đồ chính thức.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng phản bác một số ý kiến cho rằng danh sách tín đồ và học viên đưa về tỉnh Gyeonggi chênh lệch so với danh sách của Chính phủ. Ủy ban giải thích nguyên nhân chênh lệch là do phân loại dựa trên địa chỉ cư trú, và những đối tượng tuổi vị thành niên có thể bao gồm trong danh sách hoặc không.Trong buổi họp báo định kỳ sáng 27/2, Điều phối viên Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Kim Gang-rip cho biết danh sách do Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) cung cấp cho chính quyền địa phương là căn cứ vào địa chỉ, và danh sách tỉnh Gyeonggi nhận được là danh sách tín đồ của nhà thờ Shincheonji ở thành phố Gwacheon.