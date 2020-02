Bình quân thời gian làm việc của một người lao động trong năm 2019 là 1.957 tiếng

Photo : KBS News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 27/2 đã công bố kết quả khảo sát nguồn nhân lực của các doanh nghiệp. Theo đó, thời gian làm việc bình quân trong năm 2019 của một lao động thuộc doanh nghiệp có một người làm việc thường xuyên trở lên là 1.957 tiếng, giảm 10 tiếng (0,5%) so với một năm trước.Thời gian làm việc của một lao động thuộc doanh nghiệp có 5 người trở lên là 1.978 tiếng, giảm 8 tiếng (0,4%) so với năm 2018.Dù chuẩn bị chính thức áp dụng chế độ tuần làm việc 52 tiếng sau khi kết thúc thời gian áp dụng thí điểm với các doanh nghiệp có 300 người trở lên vào tháng 3 năm ngoái, nhưng thời gian làm việc trong năm của người lao động chỉ giảm rất ít.Tuy nhiên, Bộ Tuyển dụng và lao động giải thích số ngày làm việc trong năm ngoái trừ những ngày nghỉ lễ là 247 ngày, nhiều hơn năm 2018 hai ngày. Nếu tính thời gian làm việc trong ngày của một lao động là 8 tiếng, thì thời gian lao động trong hai ngày dôi ra đã là 16 tiếng.Trong năm ngoái, thời gian làm việc bình quân theo tháng của một lao động thuộc doanh nghiệp một người trở lên là 163,1 tiếng, giảm 0,8 tiếng so với năm 2018. Chỉ số này đối với doanh nghiệp dưới 300 người là 163 tiếng, giảm 1,1 tiếng (0,7%), và với doanh nghiệp trên 300 người là 164,1 tiếng, tăng 0,8%.Bộ Tuyển dụng và lao động cho biết về tổng thể, thời gian làm việc trong năm ngoái đã tiếp tục duy trì xu thế giảm.Tuy nhiên, nếu xét đến mục tiêu của Chính phủ là giảm thời gian làm việc trong năm xuống mức 1.800 tiếng tới năm 2022, tốc độ giảm vẫn còn khá chậm.So với thời gian lao động năm 2016 của các nước phát triển lớn như Đức (1.298 tiếng), Pháp (1.383 tiếng), Anh (1.694 tiếng), Nhật Bản (1.724 tiếng) và Mỹ (1.789 tiếng), hiện Hàn Quốc vẫn khó có thể thoát khỏi tiếng xấu là "xã hội làm việc quá sức".Ngoài ra, mức lương tháng bình quân một lao động ở doanh nghiệp trên một người nhận được trong năm ngoái là 3,49 triệu won (2.872 USD), tăng 3,4%. Bình quân lương tháng của lao động thuộc doanh nghiệp dưới 300 người là 3,139 triệu won (2.583 USD), tăng 4%; và doanh nghiệp trên 300 người là 5,356 triệu won (4.407 USD), tăng 1%.Tính tới cuối tháng 1 vừa qua, số lao động làm việc ở doanh nghiệp trên một người đạt 18,34 triệu người, tăng 345.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.