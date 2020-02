Thêm 256 ca nhiễm mới, số bệnh nhân corona-19 tại Hàn Quốc tăng lên hơn 2.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 9 giờ sáng 28/2, trên cả nước ghi nhận 2.022 ca nhiễm corona-19, tăng 256 ca so với số liệu 4 giờ chiều hôm trước.Số người đang chờ kết quả xét nghiệm là 24.751 người, 44.167 người khác đã có kết quả âm tính với virus. 26 người đã được điều trị khỏi hẳn và được xuất viện. Số ca tử vong vẫn giữ nguyên so với hôm trước là 13 ca.Trong số 256 ca nhiễm mới, có 182 bệnh nhân ở thành phố Daegu, chiếm nhiều nhất. Sau đó là tỉnh Bắc Gyeongsang 49 ca, thủ đô Seoul 6 ca, thành phố Daejeon, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 4 ca. Thành phố Gwangju và Ulsan không phát sinh ca nhiễm mới.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng đã hoàn tất công tác lấy mẫu bệnh phẩm của hơn 1.200 người xuất hiện triệu chứng nghi ngờ trong hơn 9.000 tín đồ nhà thờ Shincheonji ở thành phố Daegu. Dự kiến tỷ lệ người dương tính với virus sẽ khá cao.