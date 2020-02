Hàng loạt sao Hàn quyên góp tiền ủng hộ công tác đối phó dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc đang liên tiếp góp tiền viện trợ, giúp đỡ tầng lớp yếu thế và đội ngũ y bác sỹ trong nước chiến đấu với dịch corona-19.Thành viên Suga của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ngày 27/2 đã quyên tặng 100 triệu won (gần 82.300 USD) cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge (Cầu nối hy vọng) để giúp đỡ những người dân quê nhà Daegu đối phó dịch bệnh. Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng cho các hoạt động phòng ngừa và ngăn chặn virus corona-19 lây lan.Nữ ca sĩ IU ngày 27/2 cũng quyên góp 100 triệu won (gần 82.300 USD) cho tổ chức phi chính phủ "Good Neighbors" (Láng giềng tốt), cùng 3.000 bộ quần áo bảo hộ y tế tương đương 100 triệu won cho Hiệp hội Y học Hàn Quốc. Hiệp hội này cho biết số quần áo bảo hộ y tế trên dự kiến sẽ được gửi tới thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Nữ diễn viên Kim Hee-sun cũng đã quyên góp 100 triệu won cho Tổ chức "Good Neighbors", và 100 triệu won cho bệnh viện Đại học quốc gia Seoul.Xuất thân từ thành phố Daegu, nữ diễn viên Son Ye-jin ngày 27/2 cũng ủng hộ 100 triệu won cho tổ chức gây quỹ phúc lợi xã hội thành phố Daegu (Daegu Community Chest of Korea).Nam ca sĩ, diễn viên Lee Seung-gi đã ủng hộ cho tổ chức "Good Neighbors" 100 triệu won, nam diễn viên Lee Seo-jin quyên góp cho tổ chức gây quỹ phúc lợi xã hội thành phố Daegu 100 triệu won, và nam tài tử Song Joong-ki đóng góp 100 triệu won cho Hiệp hội cứu trợ thiên tai quốc gia Hope Bridge. Nam diễn viên Yu Hae-jin, nữ diễn viên Soo Ae, nữ biên kịch Kim Eun-sook và hãng phim Hwa&Dam Pictures cũng quyên góp cho tổ chức này mỗi người 50 triệu won (gần 41.200 USD). Thành viên Lee Soo của nhóm M.C. the MAX đã ủng hộ 50 triệu won cho tổ chức phi lợi nhuận Comunity Chest of Korea.