Hàn Quốc công bố đối sách tổng hợp vực dậy nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Để vực dậy nền kinh tế đang bị co hẹp do dịch corona-19, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô tới tháng 6, nâng gấp đôi tỷ lệ khấu trừ thu nhập khi sử dụng thẻ thanh toán, tín dụng.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cùng Bộ trưởng các ban ngành hữu quan như Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm, sáng 28/2 đã tổ chức buổi họp báo công bố đối sách tổng hợp về kinh tế, dân sinh, nhằm giảm thiểu và khắc phục sớm thiệt hại do dịch corona-19.Trọng tâm của đối sách lần này là thúc đẩy tiêu dùng. Từ tháng 3 tới tháng 6, khi người dân mua xe ô tô con sẽ được giảm 70% thuế tiêu thụ đặc biệt, tối đa là 1 triệu won (822 USD).Tỷ lệ khấu trừ thu nhập khi sử dụng thẻ thanh toán, thẻ tín dụng được điều chỉnh lên gấp đôi so với hiện nay, từ 30-80%. Nếu người dân mua các mặt hàng điện tử gia dụng hiệu suất tiết kiệm điện cao sẽ được hoàn 10% tổng giá trị mua hàng. Người lao động có con nhỏ dưới 8 tuổi sẽ được Chính phủ hỗ trợ tiền nghỉ phép nếu xin nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Một cặp vợ chồng có thể nhận tối đa 500.000 won (411 USD), mỗi người 50.000 won (41 USD) trong vòng 5 ngày.Để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương, Chính phủ sẽ giảm thuế giá trị gia tăng cho các hộ kinh doanh tư nhân có doanh thu năm dưới 60 triệu won (49.300 USD) tới cuối năm sau.Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ nhanh chóng lập dự thảo ngân sách bổ sung, đặt mục tiêu giải ngân 75% ngân sách bổ sung trong vòng hai tháng ngay sau khi được Quốc hội thông qua.