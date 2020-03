Đạo diễn Hong Sang-soo thắng giải Gấu bạc dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất Liên hoan phim Berlin

Photo : YONHAP News

Tại lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 70, bế mạc ngày 29/2 (giờ địa phương), đạo diễn Hong Sang-soo đã thắng giải Gấu bạc dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm "Người phụ nữ bỏ trốn" (The Woman Who Ran).Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải, đạo diễn Hong gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, đề nghị các nữ diễn viên đã tham gia bộ phim, như Kim Min-hee, Seo Young-hwa, cùng đứng lên để nhận tràng pháo tay từ khán giả.Đây là lần thứ 4 đạo diễn Hong Sang-soo có tác phẩm tranh giải ở Liên hoan phim Berlin, sau tác phẩm "Đêm và ngày" (Night and Day) năm 2008, "Haewon - không phải con gái của ai" (Nobody's Daughter Haewon) năm 2013, và "Biển đêm một mình" (On the Beach at Night Alone) năm 2017.Đây là lần thứ 4 tác phẩm của đạo diễn Hong thắng giải tại ba liên hoan phim hàng đầu thế giới là Cannes (Pháp), Berlin (Đức) và Venice (Ý). Trước đó, nữ diễn viên Kim Min-hee, vai chính trong phim "Biển đêm một mình", đã giành giải Gấu bạc cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Berlin. Phim "Sức mạnh của tỉnh Gangwon" (The Power of Kangwon Province) năm 1998 và phim "Hahaha" năm 2010 từng nhận giải "Nhãn quan độc đáo" (Un Certain Regard) của Liên hoan phim Cannes.Phim "Người phụ nữ bỏ trốn" là câu chuyện về Gam-hee, một người phụ nữ chưa từng xa chồng dù chỉ một lần kể từ khi kết hôn. Trong một dịp chồng cô đi công tác, cô gặp lại ba người bạn cũ qua hai cuộc hẹn và một cuộc gặp tình cờ. Đây là tác phẩm hợp tác thứ 7 giữa đạo diễn Hong và người tình Kim Min-hee.