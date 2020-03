Tổng thống phát biểu tại lễ kỷ niệm 101 năm phong trào độc lập 1/3

Photo : YONHAP News

Trong bài diễn thuyết tại lễ kỷ niệm 101 năm Phong trào kháng Nhật giành độc lập (1/3/1919) tại trường Trung học phổ thông nữ sinh Paiwha (Seoul) ngày 1/3, Tổng thống Moon Jae-in kêu gọi người dân đoàn kết, phát huy sức mạnh tiềm ẩn của dân tộc, vượt qua dịch corona-19, đạt hòa bình và thịnh vượng, xây dựng một đất nước Hàn Quốc vững vàng, độc lập thực sự.Tổng thống đề nghị người dân khắc ghi tinh thần phong trào độc lập 1/3, bày tỏ tin tưởng Hàn Quốc nhất định sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng lần này. Đặc biệt, sự ủng hộ, chung tay góp sức của người dân hướng về thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang chính là sức mạnh tiềm ẩn to lớn của Hàn Quốc. Daegu và Bắc Gyeongsang tuyệt đối không hề đơn độc trong cuộc chiến chống lại dịch corona-19.Tổng thống cho biết Chính phủ đang nỗ lực tối đa để đẩy nhanh chẩn đoán, xét nghiệm virus, bổ sung giường bệnh điều trị tại Daegu và Bắc Gyeongsang. Những nỗ lực này nhất định sẽ đạt thành quả, khống chế được sự lây lan của virus. Chính phủ đã nâng thang cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là "nghiêm trọng" và đang đối phó trên mọi phương diện, đồng thời nỗ lực vực dậy nền kinh tế khỏi tình trạng báo động hiện nay.Cụ thể, Chính phủ đã bắt đầu hỗ trợ các doanh nghiệp gặp thiệt hại theo từng ngành nghề, và sẽ xúc tiến triển khai sớm "Đối sách tổng hợp về kinh tế dân sinh, khắc phục thiệt hại dịch corona-19" với nhiều phương án quyết liệt nhằm ổn định kinh tế dân sinh, nâng cao sức sống cho nền kinh tế.Ngoài ra, Tổng thống cũng đề cập tới hợp tác lĩnh vực y tế với Bắc Triều Tiên. Dịch corona-19 lây lan trên phạm vi toàn cầu một lần nữa cho thấy sự cần thiết của hợp tác xuyên quốc gia trong phòng chống bệnh truyền nhiễm. Hàn Quốc phải đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia láng giềng như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản thì mới có thể đối phó với những mối uy hiếp an ninh phi truyền thống.Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh nếu hai miền Nam-Bắc cùng hợp tác đối phó với các dịch bệnh truyền nhiễm ở người và gia súc, chung tay khắc phục thiên tai, sự cố ở khu vực biên giới và biến đổi khí hậu, thì cuộc sống của toàn dân tộc Hàn sẽ trở nên an toàn hơn.Ông Moon nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc vẫn đang tuân thủ thỏa thuận quân sự đạt được ngày 19/9/2018. Nếu hai bên mở rộng hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng hơn thì hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ ngày một vững chắc.Bên cạnh đó, Tổng thống nhấn mạnh Nhật Bản "luôn là quốc gia gần gũi nhất" với Hàn Quốc. Chỉ khi nào hai nước đối diện với quá khứ thì mới có thể chữa lành những vết thương và hướng tới tương lai. Tổng thống hy vọng Nhật Bản sẽ giữ thái độ như vậy.Trường Trung học phổ thông nữ sinh Paiwha là nơi diễn ra lễ kỷ niệm một năm cuộc biểu tình của hơn 40 học sinh ngày 1/3/1920. Lễ kỷ niệm năm nay được tổ chức quy mô nhỏ do lo ngại dịch corona-19, chỉ có khoảng hơn 50 người tham dự. Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành kiểm tra thân nhiệt với toàn bộ quan khách, hỏi về các triệu chứng nghi ngờ, đảm bảo công tác kiểm dịch nghiêm ngặt.