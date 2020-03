Hàn Quốc thay đổi hệ thống điều trị cho các bệnh nhân corona-19

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thay đổi hệ thống điều trị y tế cho các bệnh nhân corona-19, do số lượng ca nhiễm tiếp tục tăng mạnh dẫn tới tình trạng thiếu giường bệnh trầm trọng.Trong thời gian qua, tất cả các bệnh nhân kết luận nhiễm corona-19 đều được nhập viện để điều trị. Tuy nhiên từ bây giờ, các bác sĩ sẽ quyết định có điều trị nhập viện hay không tùy theo triệu chứng của bệnh nhân.Theo số liệu thống kê, khoảng 80% bệnh nhân chỉ có các triệu chứng nhẹ. Do đó, Chính phủ quyết định tăng cơ hội tập trung điều trị cho những bệnh nhân có triệu chứng nặng.Chính phủ sẽ tiến hành phân loại bệnh nhân corona-19 theo 4 mức độ nặng nhẹ khác nhau. Từ mức độ nặng trở đi sẽ được nhập viện, nằm giường bệnh cách ly. Những bệnh nhân mức độ nhẹ sẽ được điều trị tại trung tâm điều trị do Nhà nước huy động. Nơi đầu tiên được chỉ định là Viện đào tạo quốc gia về giáo dục, khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Giáo dục ở thành phố Daegu, quy mô dự kiến trên 1.000 giường bệnh, sẽ mở cửa ngay khi hoàn tất công tác chuẩn bị.Bệnh viện Đại học Kyungpook sẽ phụ trách quản lý y tế, đội ngũ y bác sĩ chuyên trách sẽ giám sát thường xuyên và trị liệu cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, ở đây không được trang bị phòng bệnh áp lực âm như bệnh viện. Ngoài Daegu, Chính phủ cũng đang đề nghị các địa phương khác bố trí trung tâm điều trị riêng cho các bệnh nhân nhẹ.Ngoài ra, Chính phủ quyết định thay đổi quy trình dỡ bỏ cách ly với các bệnh nhân nặng. Nếu tình trạng của các bệnh nhân nặng có tiến triển, tùy theo phán đoán của các bác sĩ, bệnh nhân sẽ được chuyển tới trung tâm điều trị cho các bệnh nhân nhẹ để tiếp tục theo dõi. Tại đây, bệnh nhân sẽ được dỡ bỏ cách ly nếu không còn khả năng lây nhiễm, hai lần xét nghiệm cách nhau 24 giờ đều cho kết quả âm tính với virus.Chính phủ sẽ hợp tác tối đa với các bệnh viện Đại học trên toàn quốc và các bệnh viện đa khoa tuyến trên để đảm bảo số giường bệnh cần thiết cho các bệnh nhân nặng.