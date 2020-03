Hàn Quốc có 4.212 ca nhiễm corona-19 và 22 ca tử vong tính tới 0 giờ ngày 2/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 2/3, trên cả nước đã ghi nhận 4.212 ca nhiễm dịch corona-19, tăng 476 người so với số liệu thống kê lúc 4 giờ chiều 1/3.Trong số 476 ca nhiễm mới, có 445 người thuộc "tâm dịch" thành phố Daegu (377 người) và tỉnh Bắc Gyeongsang (68 người). Theo đó, tổng số ca nhiễm ở hai địa phương này đã tăng lên 3.705 người, với 3.081 ca ở thành phố Daegu và 624 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang.Số ca tử vong do dịch corona-19 là 22 người, tăng 4 người so với số liệu thống kê lúc 4 giờ chiều một ngày trước. Tính đến nay đã có 31 người được điều trị khỏi bệnh và dỡ bỏ cách ly.Bắt đầu từ ngày 2/3, vào 10 giờ sáng mỗi ngày, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương sẽ công bố số liệu thống kê số ca nhiễm corona-19 tính tới thời điểm 0 giờ sáng cùng ngày trên trang chủ của Ủy ban. Trước đó, Ủy ban công bố số ca nhiễm hai lần mỗi ngày vào 10 giờ sáng và 5 giờ chiều. Tuy nhiên, do số ca nhiễm tăng đột biến nên Ủy ban đã đổi mốc thời gian thống kê buổi sáng từ 9 giờ thành 0 giờ để thống kê chính xác số ca nhiễm mỗi ngày. Vào 5 giờ chiều hàng ngày, Ủy ban vẫn công bố số ca nhiễm mới tính tới 4 giờ chiều cùng ngày, nhưng không phản ánh số ca nhiễm ở từng địa phương cụ thể.