Photo : YONHAP News

Thông qua trang cá nhân Twitter, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả những hành khách nhập cảnh từ các nước và khu vực có dịch corona-19 và nguy cơ lây nhiễm cao.Tuy nhiên, ông Trump không đề cập cụ thể sẽ tiến hành kiểm tra ngay tại sân bay hay cơ sở chỉ định riêng, và cũng không chỉ rõ quốc, gia khu vực nào có nguy cơ lây nhiễm cao.Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo du lịch tới thành phố Daegu của Hàn Quốc lên mức cao nhất là "cấm du lịch". Theo đó, có khả năng tất cả những hành khách đến từ thành phố Daegu đều thuộc đối tượng kiểm tra y tế sau khi nhập cảnh vào Mỹ.Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 1/3 cũng cho biết sẽ xem xét vấn đề kiểm tra y tế đối với những người đến từ Hàn Quốc và Ý. Ông Pence còn tiết lộ Tổng thống Trump đã chỉ thị Bộ Ngoại giao hợp tác với hai nước trên về vấn đề này.Với tư cách lãnh đạo phụ trách y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19, Phó Tổng thống Pence ngày 1/3 (giờ địa phương) đã xuất hiện trong một chương trình của đài CNN (Mỹ), cho biết Washington đang chuẩn bị hết sức chắc chắn để ngăn ngừa dịch corona-19 lây lan trong nước.Phó Tổng thống Pence cũng dự đoán có thể sẽ xuất hiện thêm ca tử vong do dịch corona-19 tại Mỹ sắp tới. Tuy nhiên, ông Pence nhận định mức độ nguy hiểm của dịch bệnh này đối với người Mỹ là không cao. Nhận định này tương tự với phát biểu của Tổng thống Trump một ngày trước đó rằng người dân không cần quá lo sợ về corona-19.Trong thời gian qua, Tổng thống Trump vẫn luôn nhận định số ca tử vong do dịch cúm mùa còn nhiều hơn dịch corona-19. Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh Alex Azar cho biết vẫn chưa xác định được con đường lây nhiễm của ca tử vong đầu tiên do virus corona-19 ở Mỹ. Hiện tại, Mỹ đã đảm bảo được 75.000 bộ xét nghiệm chẩn đoán corona-19, và sẽ tiếp tục gia tăng số lượng.