Thị trường robot phục vụ hứa hẹn tăng trưởng bình quân 29% mỗi năm

Photo : YONHAP News

Công ty điều tra thị trường "Strategy Analytics" (SA) của Mỹ ngày 2/3 dự báo quy mô thị trường robot phục vụ sẽ tăng từ 31 tỷ USD trong năm ngoái lên 122 tỷ USD năm 2024. Số lượng robot sẽ tăng trưởng bình quân 29% mỗi năm.Robot phục vụ được chia làm hai loại chính là robot phục vụ chuyên môn và robot phục vụ cá nhân. Robot phục vụ chuyên môn là robot làm những công việc vận chuyển hàng hóa, y tế, các công việc hướng dẫn, quảng bá (PR) ở cửa hàng, sân bay, sảnh tòa nhà, nhà hàng. Tuy có số lượng ít nhưng giá các loại robot này lại cao hơn so với robot phục vụ cá nhân.Trong năm ngoái, robot phục vụ chuyên môn chiếm 70% toàn bộ thị trường robot (22 tỷ USD), dự kiến sẽ tăng lên thành 78% tới năm 2024. Trong đó, robot PR dự kiến sẽ tăng từ 550 triệu USD lên 7,5 tỷ USD năm 2024.Trong số các robot phục vụ chuyên môn, robot phục vụ do hãng điện tử LG sản xuất, làm việc tại chuỗi nhà hàng Veeps của hãng CJ Foodville được xếp vào loại robot quảng bá.Ở phân khúc robot vận chuyển hàng hóa, hãng Amazon của Mỹ đã sử dụng 20.000 robot chuyển phát trong năm ngoái. Tại Hàn Quốc, công ty Woowa Brothers và đơn vị vận hành ứng dụng chuyển phát "Baemin" đã sử dụng loại robot chuyển phát tự lái mang tên "Dilly". Gần đây, hãng điện tử LG và công ty Woowa Brothers đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển chung robot chuyển phát, phục vụ.Tại Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng (CES2020) ở Las Vegas (Mỹ) tháng 1 vừa qua, hãng điện tử Samsung đã công bố robot "Balley" có thể đi theo người sử dụng, quản lý nhiều việc nhà đa dạng.Robot phục vụ cá nhân gồm robot hút bụi, robot cắt cỏ. Quy mô thị trường này dự báo sẽ tăng trưởng từ 9,6 tỷ USD trong năm ngoái lên 27 tỷ USD năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 23%.Một quan chức doanh nghiệp cho biết thị trường robot phục vụ đang tăng trưởng mạnh, cuộc cạnh tranh robot giữa các doanh nghiệp toàn cầu hứa hẹn sẽ ngày một khốc liệt hơn. Những công việc đơn giản, lặp lại sẽ do robot đảm nhiệm, con người sẽ có thể tập trung vào những công việc có giá trị cao hơn.