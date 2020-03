BTS lần thứ tư liên tiếp đạt Quán quân Billboard 200 với album mới

Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc Billboard ngày 1/3 (giờ địa phương) công bố album "MAP OF THE SOUL: 7" (Bản đồ tâm hồn: 7) của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng thế giới Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã dẫn đầu bảng xếp hạng album "Billboard 200", đánh dấu lần thứ tư liên tiếp nhóm đạt Quán quân bảng xếp hạng này."Billboard 200" là bảng xếp hạng các album được yêu thích nhất tại Mỹ trong tuần, dựa trên lượng bán album, lượng bán từng ca khúc, và số lượt nghe trực tuyến.Tạp chí âm nhạc uy tín của Mỹ trích dẫn số liệu thống kê của Nielsen Music, cho biết album "MAP OF THE SOUL: 7" phát hành ngày 21/2 vừa qua đã bán được tổng cộng 420.000 bản tính tới ngày 27/2. Trong số đó, có 347.000 đĩa phiên bản vật lý được bán ra thị trường, 48.000 đĩa quy đổi từ lượt nghe trực tuyến, và 26.000 đĩa quy đổi từ lượt tải nhạc.Billboard quy đổi 1.500 lượt nghe trực tuyến hoặc 10 lượt tải ca khúc thành một đĩa bán ra. Những ca khúc trong album mới của BTS đạt tới 74,79 triệu lượt nghe trong tuần đầu tiên ra mắt.Như vậy, BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên bốn lần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard. Tháng 5/2018, album "LOVE YOURSELF: Tear" của nhóm đã lần đầu đạt Quán quân Billboad 200. Sau đó, album "Love Yourself: Answer" và album "MAP OF THE SOUL: PERSONA" cũng lần lượt dẫn đầu Billboard 200 vào tháng 9/2018 và tháng 4/2019.Billboard cho biết sau thóm The Beatles (Anh), BTS là nhóm nhạc 4 lần liên tiếp dẫn đầu Billboard 200 trong thời gian ngắn nhất là một năm 9 tháng. Thành tích của nhóm The Beatles trong quá khứ là 4 lần quán quân Billboard 200 trong một năm 5 tháng.Thành tích của BTS còn có ý nghĩa hơn khi đây là album không phải bằng tiếng Anh. Tính đến thời điểm hiện tại, trong 10 album không phải tiếng Anh dẫn đầu Billboard 200 đã có tới 4 album của BTS.