Hàn Quốc lùi lịch khai giảng các trường học trên toàn quốc thêm hai tuần

Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye chiều 2/3 công bố quyết định lùi thêm hai tuần lịch khai giảng các trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn quốc, từ 9/3 sang 23/3.Ngày 23/2 trước đó, Bộ Giáo dục đã công bố lùi một tuần lịch khai giảng, từ 2/3 sang 9/3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ngày khai giảng các trường học trên phạm vi toàn quốc bị lùi tới ba tuần.Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo. Trước đó, Bộ Giáo dục đã họp với các cơ quan hữu quan như Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC), Giám đốc Sở Giáo dục các tỉnh thành, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để tham khảo ý kiến.Giải thích về lý do lùi lịch khai giảng tổng cộng ba tuần, Bộ trưởng Yoo cho biết từ nay đến hai tuần tới là giai đoạn quan trọng để khống chế dịch corona-19 trong nước. Bộ Giáo dục cần tối thiểu một tuần để xác định cho học sinh đi học có đảm bảo an toàn hay không.Bộ Giáo dục đã lập phương án hỗ trợ học tập cho học sinh trong thời gian lùi ngày khai giảng. Các trường sẽ hoàn tất phân bổ giáo viên chủ nhiệm và kế hoạch giảng dạy trong tuần này, cung cấp miễn phí các bài giảng trực tuyến để học sinh có thể tự học tại nhà.Từ tuần thứ hai của tháng 3, các giáo viên chủ nhiệm sẽ mở phòng học trực tuyến cho các học sinh, giao bài tập về nhà, sử dụng các ứng dụng trò chuyện trực tuyến để trao đổi với học sinh.Trong thời gian lùi ngày khai giảng, Bộ Giáo dục sẽ mở các lớp chăm sóc khẩn cấp bậc mẫu giáo và tiểu học, thời gian nhận trẻ từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Các trường học sẽ tự điều chỉnh kế hoạch nghỉ hè, nghỉ đông để vẫn đảm bảo số ngày học.Bộ Giáo dục cũng khuyến nghị các trung tâm dạy thêm cho học sinh nghỉ học trong hai tuần tới. Bộ sẽ phối hợp với Sở Giáo dục các địa phương để kiểm tra quá trình thực hiện khuyến nghị.Ngoài ra, Bộ Giáo dục sẽ đẩy mạnh hợp tác với các ban ngành hữu quan, như Bộ Tuyển dụng và lao động, Bộ Phụ nữ và gia đình, tích cực hỗ trợ để phụ huynh học sinh có thể làm việc theo thời gian linh hoạt, sắp xếp được thời gian chăm sóc con cái.Với các cặp vợ chồng có con học từ lớp 2 trở xuống, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 500.000 won (420 USD) và cho phép hai vợ chồng sử dụng tối đa 10 ngày phép để chăm sóc con nhỏ cho tới khi dịch corona-19 được dập tắt.