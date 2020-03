Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2019 giảm 4,1%

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 3/3 công bố trong năm ngoái, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 32.047 USD, giảm 4,1% (1.387 USD) so với một năm trước (33.434 USD).BOK phân tích trong năm ngoái, thu nhập danh nghĩa thấp hơn thu nhập thực tế, và đồng won có xu hướng giảm giá trị, nên thu nhập quốc dân tính bằng USD cũng giảm theo. Hàn Quốc bước vào thời đại thu nhập quốc dân trên 30.000 USD năm 2017 (31.734 USD).Trong năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế đạt 2%, tương tự số liệu sơ bộ do BOK công bố tháng trước. Tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế quý IV năm ngoái là 1,3%, cao hơn 0,1% so với số liệu sơ bộ.GDP danh nghĩa năm 2019 là 1.914.000 tỷ won (1.608,81 tỷ USD), tăng 1,1%. Đây là tỷ lệ tăng GDP danh nghĩa thấp nhất trong 21 năm qua, sau mức giảm 0,9% năm 1998, thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á, được phân tích là do các điều kiện thương mại xấu đi, như giá chíp bán dẫn giảm.Chỉ số giảm phát GDP giảm 0,9% so với năm 2018, lần đầu giảm trong 20 năm qua, sau lần giảm 1,2% năm 1999. Chỉ số giảm phát GDP là kết quả phần trăm của GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế, phản ánh mức giá chung của tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ sản xuất trong nước. Giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chíp bán dẫn giảm được phân tích là yếu tố chính khiến chỉ số giảm phát GDP giảm.Tổng tỷ lệ tiết kiệm đạt 34,6%, giảm 1,2% so với một năm trước, mức thấp nhất trong vòng 7 năm, sau mức 34,5% năm 2012.