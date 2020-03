Cộng đồng quốc tế lo ngại về vụ phóng vũ khí của Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Văn phòng người phát ngôn Liên hợp quốc ngày 2/3 cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang hết sức lo ngại về tình hình bán đảo Hàn Quốc gần đây, sau khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ phóng vũ khí được phỏng đoán là pháo phản lực siêu lớn cùng ngày.Trả lời phỏng vấn của Đài châu Á tự do (RFA) Mỹ, Văn phòng cho biết ông Guterres một lần nữa hối thúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên tuân thủ toàn diện nghĩa vụ quốc tế, căn cứ nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Lãnh đạo Liên hợp quốc nhấn mạnh can thiệp ngoại giao là con đường duy nhất để đạt được hòa bình bền vững, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện và có thể kiểm chứng.Cũng trong buổi phỏng vấn, phát ngôn viên về chính sách ngoại giao, an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Virginie Battu-Henriksson nhấn mạnh Bắc Triều Tiên đang đẩy cao căng thẳng, khiến tình hình khu vực thêm bất ổn, qua đó yêu cầu nước này hạn chế bất cứ hành động nào có thể gây cản trở tới những nỗ lực ngoại giao của cộng đồng quốc tế. EU kỳ vọng Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực về mặt ngoại giao, xây dựng niềm tin về một bán đảo Hàn Quốc không có vũ khí hạt nhân, đạt được hòa bình và an ninh vĩnh viễn. Trong đó, nhiệm vụ hết sức cấp thiết là sớm nối lại hội đàm cấp chuyên viên Mỹ-Triều.Đức, nước Chủ tịch Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an, cũng ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang uy hiếp an ninh quốc tế một cách vô trách nhiệm, và hối thúc nước này nối lại đàm phán với Mỹ.Bộ Ngoại giao Anh, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, thúc giục Bắc Triều Tiên thay đổi đường lối, có bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa. Anh nhấn mạnh cộng đồng quốc tế phải tiếp tục duy trì cấm vận với miền Bắc cho tới khi nào nước này có hành động đáng tin cậy hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.Ngoài ra, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân ngày 2/3 (giờ địa phương) đã mở buổi họp báo tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, cho biết trong tháng này, Hội đồng bảo an sẽ thảo luận về việc gia hạn nhiệm kỳ của nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên. Trung Quốc đảm nhận vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 3.Đại sứ Trương Quân nhấn mạnh cấm vận chỉ là quá trình và phương tiện, tất cả các nước đương sự cần tìm đối sách giải quyết căn bản vấn đề, cân nhắc tới tình hình nhân đạo tại Bắc Triều Tiên.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào 12 giờ 37 phút trưa 2/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực gần thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía Đông Bắc biển Đông. Vũ khí đã bay được quãng đường khoảng 240 km, đạt tới độ cao 35 km. Sau đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên ngày 2/3 đã trực tiếp chỉ đạo vụ diễn tập tấn công hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa tiền tiêu thuộc quân đội nhân dân nước này, cho thấy Bắc Triều Tiên có thể đã phóng pháo phản lực siêu lớn.