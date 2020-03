Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các ngày 3/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết số bệnh nhân corona-19 trong nước vẫn tiếp tục gia tăng nghiêm trọng, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng dịch và đối phó với tác động về mặt kinh tế.Tổng thống nhấn mạnh cả nước đã bước vào cuộc chiến với bệnh truyền nhiễm. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo cần phát huy hơn nữa vai trò "tháp điều khiển". Toàn thể bộ máy Chính phủ phải chuyển sang cơ chế làm việc khẩn cấp 24/24.Tiếp đó, Tổng thống đề nghị Bộ trưởng tất cả các ban ngành phải trực tiếp tới hiện trường, chỉ đạo công tác phòng dịch, chăm lo kinh tế, dân sinh.Về vấn đề cung cấp khẩu trang, Tổng thống xin lỗi người dân vì chưa cung cấp đủ và nhanh chóng, gây ra nhiều bất tiện cho dân chúng. Tổng thống chỉ thị các ban ngành hữu quan ba vấn đề. Trước tiên, phải hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất có đầy đủ nguyên vật liệu để tăng sản lượng. Thứ hai, các ban ngành cần lập phương án mua và dự trữ lượng khẩu trang còn thừa do nhu cầu giảm sau khi dịch bệnh được kiểm soát, giúp các doanh nghiệp an tâm mở rộng sản xuất trong thời điểm này. Thứ ba, các ban ngành phải tìm kiếm phương án cung cấp khẩu trang một cách công bằng và hợp lý tối đa, cho tới khi nào đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ thị trường. Các cơ quan Nhà nước cũng cần nỗ lực giải thích về tình hình thiếu nguồn cung hiện tại, thuyết phục người dân sử dụng khẩu trang hiệu quả.Tổng thống cũng nhấn mạnh phải dốc toàn lực để giảm cú sốc tới nền kinh tế. Trong ngày 4/3, Chính phủ sẽ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung. Theo Tổng thống, để đối phó với dịch corona-19 sẽ cần nguồn tài chính cả trực tiếp và gián tiếp lên tới 30.000 tỷ won (25,2 tỷ USD) để giảm bớt khó khăn cho các tầng lớp yếu thế, như giới tiểu thương, người lao động thu nhập thấp, và ổn định tiêu thụ nội địa. Tổng thống nhấn mạnh sự thành bại của ngân sách bổ sung phụ thuộc vào tốc độ giải ngân.Về công tác đối phó của Chính phủ với dịch corona-19, Tổng thống cho biết Hàn Quốc đang là quốc gia có số lượng người xét nghiệm virus nhiều nhất, với tốc độ nhanh nhất trên toàn thế giới. Công khai minh bạch kết quả xét nghiệm chính là biện pháp tối ưu nhất trong giai đoạn hiện nay để ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tổng thống kêu gọi toàn xã hội cùng tích cực đấu tranh với dịch bệnh, hạn chế những rạn nứt, bất an quá mức.