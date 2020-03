Có khả năng Bắc Triều Tiên đã phóng

Photo : KBS News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/3 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 2/3 đã trực tiếp chỉ đạo vụ diễn tập tấn công hỏa lực của các đơn vị pháo binh tầm xa tiền tiêu thuộc quân đội nhân dân nước này.Như vậy, cuộc diễn tập do đơn vị pháo binh thực hiện, không phải do lực lượng quân chiến lược, đơn vị phụ trách tên lửa của miền Bắc.KCNA xác nhận pháo phản lực của nước này đã được phóng lên trời, nhằm thẳng vào mục tiêu, nhưng không tiết lộ các nội dung cụ thể khác.Chủ tịch Kim Jong-un đã rất hài lòng về vụ phóng, đánh giá binh lính pháo binh tầm xa của nước này đã sẵn sàng thực thi hoàn hảo nhiệm vụ chiến đấu, đối phó nhanh chóng với bất cứ tình huống nào.KCNA còn công bố ảnh chụp tại vụ phóng, trong đó có hình ảnh ống phóng hình trụ tròn lắp trên xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động (TEL), cho thấy có khả năng miền Bắc đã phóng "pháo phản lực siêu lớn" tương tự vụ phóng ngày 31/10 và 28/11 năm ngoái.Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, hai lần phóng của miền Bắc trong ngày 2/3 cách nhau 20 giây. Nếu nước này đã phóng "pháo phản lực siêu lớn" thì có nghĩa là Bình Nhưỡng đã rút ngắn thêm 10 giây khoảng cách giữa hai lần phóng. Trong năm ngoái, nước này đã rút ngắn dần thời gian giữa các lần phóng, từ 19 phút xuống 3 phút rồi 30 giây.Trong vụ phóng ngày 28/11 năm ngoái, miền Bắc đã dùng cụm từ "phóng thử nghiệm". Tuy nhiên lần này, Bình Nhưỡng tuyên bố tiến hành diễn tập tại đơn vị pháo binh, tức là có khả năng nước này đã triển khai vũ khí thực tế. Loại pháo được sử dụng có thể là pháo phản lực cỡ nòng 240 mm.Tuy nhiên, trong nội dung đưa tin lần này, Bắc Triều Tiên không hề đề cập tới Mỹ. Do đó, có thể vụ phóng này chỉ là một phần trong cuộc diễn tập tấn công liên hợp của lục quân, hải quân và không quân miền Bắc, tiến hành ngày 28/2 vừa qua, mang tính chất diễn tập định kỳ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự.Trước đó, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vào 12 giờ 37 phút trưa 2/3, Bắc Triều Tiên đã phóng hai vũ khí tầm ngắn từ khu vực gần thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía Đông Bắc biển Đông. Vũ khí đã bay được quãng đường khoảng 240 km, đạt tới độ cao 35 km.