Giá tiêu dùng tháng 2 tại Hàn Quốc tăng 1,1%

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 3/3 công bố báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng tháng 2", cho biết trong tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng đạt 105,8 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng từng rơi xuống mức 0,8% tháng 1 năm ngoái, giữ nguyên trong tháng 8, rồi lần đầu tiên trong lịch sử giảm 0,4% vào tháng 9 cùng năm. Tới tháng 10, giá tiêu dùng giữ nguyên 0%, tháng 11 tăng 0,2%, tháng 12 tăng 0,7%, 12 tháng liên tiếp tăng dưới 1%. Đến tháng 1 năm nay, giá tiêu dùng đã tăng 1,5%, nhưng tháng 2 mức tăng lại thấp hơn, còn 1,1%. Đặc biệt, giá dịch vụ chỉ tăng 0,4%, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1999 (0,1%).Trong các mặt hàng, giá nông sản, chăn nuôi, thủy sản tăng 0,3%, giá các mặt hàng công nghiệp tăng 2,2%. Giá chế phẩm dầu mỏ tăng vọt 12,5% do biện pháp giảm thuế xăng dầu của Chính phủ đã hết hiệu lực, kéo toàn bộ vật giá tăng 0,49%. Tuy nhiên, giá dầu quốc tế đang có xu hướng giảm, dự kiến sẽ tác động tới giá chế phẩm dầu mỏ trong nước từ tháng 3.Do ảnh hưởng của dịch corona-19, giá du lịch khách đoàn nước ngoài giảm 5,8%, giá chuyến bay quốc tế giảm 4,2%. Giá hoa tươi giảm 11,8% do nhiều lễ tốt nghiệp bị hủy vì dịch bệnh. Giá khẩu trang sau khi tăng vọt đã được bình ổn trở lại do Chính phủ trực tiếp đứng ra cung cấp.Giá tiêu dùng cơ bản (không bao gồm các mặt hàng có biến động giá cả nhất thời lớn như nông sản hay dầu mỏ) tăng 0,6%. Chỉ số giá sinh hoạt, gồm 141 mặt hàng người tiêu dùng thường xuyên mua và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cộng 460 mặt hàng tiêu dùng, tăng 1,7%.