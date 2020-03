Hàn Quốc lập dự thảo ngân sách bổ sung gần 10 tỷ USD để khắc phục thiệt hại do dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 4/3 đã mở cuộc họp Nội các, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 11.700 tỷ won (9,9 tỷ USD) để khắc phục thiệt hại kinh tế do dịch corona-19. Dự thảo sẽ được trình lên Quốc hội vào ngày 5/3.Quy mô dự thảo ngân sách bổ sung lần này cao hơn ngân sách bổ sung đối phó với dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) năm 2015 là 11.600 tỷ won (9,8 tỷ USD).Trong đó, Chính phủ tăng chi tiêu ngân sách 8.500 tỷ won (7,2 tỷ USD), cao hơn 2.300 tỷ won (1,9 tỷ USD) so với đợt dịch MERS; giảm 3.200 tỷ won (2,7 tỷ USD) nguồn thu ngân sách, ít hơn 2.200 tỷ won (1,8 tỷ USD) so với đợt dịch MERS.Trong hạng mục tăng chi tiêu ngân sách, 2.300 tỷ won (1,9 tỷ USD) sẽ được phân bổ để nâng cao hệ thống phòng dịch, kiểm dịch, chẩn đoán, điều trị, tăng số giường bệnh áp lực âm, xe cấp cứu áp lực âm, lập thêm bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và viện nghiên cứu virus chủng mới.Chính phủ sẽ phân bổ 350 tỷ won (295,5 triệu USD) bồi thường cho các cơ sở y tế bị thiệt hại do công tác phòng dịch, và các khoản vay ưu đãi riêng quy mô 400 tỷ won (337,7 triệu USD). Các chủ doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ tiền nghỉ hưởng lương cho người lao động, tối đa 130.000 won (110 USD)/ngày với những nhân viên phải nhập viện, cách ly điều trị. Gia đình của bệnh nhân cũng sẽ được trợ cấp sinh hoạt.Chính phủ lập thêm ngân sách dự phòng quy mô 1.340 tỷ won (1,1 tỷ USD) để tăng các khoản hỗ trợ đối phó với tình huống dịch corona-19 diễn tiến nghiêm trọng hơn.Ngân sách hỗ trợ cho các tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ bị thiệt hại là 2.400 tỷ won (2 tỷ USD), quy mô vốn vay ưu đãi được nâng thêm 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD), quy mô khoản vay lãi suất siêu thấp (1,48%) thông qua Ngân hàng công nghiệp (IBK) là 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD).Chính phủ sẽ trích nhiều nguồn quỹ chính sách khác nhau để cung cấp 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD) vốn chính sách cho các doanh nghiệp ở thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, và các doanh nghiệp xuất khẩu bị thiệt hại.Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền lương cho người lao động để các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tiếp tục tuyển dụng nhân công trong thời buổi khó khăn, giúp đỡ các hộ kinh doanh phải đóng cửa do từng có bệnh nhân corona-19 lui tới nhanh chóng mở cửa trở lại.Chính phủ phân bổ tổng cộng 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD) hỗ trợ tầng lớp thu nhập thấp và các gia đình có con nhỏ. Với 1.890.000 người đang hưởng trợ cấp sinh hoạt cơ bản, Chính phủ sẽ cung cấp phiếu mua hàng tại địa phương trị giá từ 170.000 đến 220.000 won (143 đến 185 USD)/tháng, trong vòng 4 tháng.Với những hộ gia đình đang hưởng trợ cấp trẻ em, Chính phủ cũng sẽ phát phiếu mua hàng tại địa phương trị giá 100.000 won (84 USD)/người trong vòng 4 tháng. Khoản trợ cấp cho các gia đình phải tự chăm sóc con nhỏ trong thời gian dịch bệnh bùng phát thay vì gửi trẻ đi nhà trẻ, mẫu giáo, là 27,1 tỷ won (22,8 triệu USD).Chính phủ còn phân bổ 300 tỷ won (253 triệu USD) cho dự án hoàn trả 10% giá trị mua hàng, tối đa 300.000 won (253 USD) khi người dân mua đồ điện tử gia dụng hiệu suất tiết kiệm điện lớn, như tivi, tủ lạnh.Ngân sách hỗ trợ các địa phương gặp thiệt hại do dịch corona-19 là 800 tỷ won (675 triệu USD). Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi được hỗ trợ 20 tỷ won (16,9 triệu USD), các địa phương còn lại được phân bổ 60 tỷ won (50,6 triệu USD) để ổn định tuyển dụng. Ngoài ra, Chính phủ sẽ rót thêm khoảng 290 tỷ won (244,6 triệu USD) để hỗ trợ phòng dịch tại các trường học và mua thêm khẩu trang.Chính phủ cho biết với dự thảo ngân sách bổ sung quy mô như trên, tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ tăng từ 39,8% lên 41,2%. Quy mô thâm hụt cán cân tài chính tổng hợp và cán cân quản lý tài chính lần lượt là 41.500 tỷ won (35 tỷ USD) và 82.000 tỷ won (69,2 tỷ USD), tăng 11.000 tỷ won (9,3 tỷ USD) và 10.500 tỷ won (8,8 tỷ USD).Thứ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol giải thích phần lớn các dự án đều là hỗ trợ tạm thời trong vòng 4 tháng, đến hết tháng 6, nên sẽ không gây ra gánh nặng lớn tới nền tảng tài chính.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki nhấn mạnh đối sách lần này chưa phải là đối sách cuối cùng. Chính phủ sẽ xem xét tổng hợp về thời điểm dịch bệnh được khống chế, tác động tới nền kinh tế trong nước và thế giới để có biện pháp cần thiết khác.