Hàn Quốc vừa trải qua mùa đông ấm áp nhất trong lịch sử

Photo : YONHAP News

Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 4/3 công bố trong mùa đông vừa qua (từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 2 năm nay), nhiệt độ bình quân trên cả nước là 3,1 độ C, cao hơn 2,5 độ C so với nhiệt độ bình quân mùa đông giai đoạn 1981-2010, là mùa đông ấm nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng kể từ năm 1973.Nhiệt độ bình quân mùa đông vừa qua cao hơn 0,7 độ C so với kỷ lục xác lập năm 2006 là 2,4 độ C. Đây là lần đầu tiên nhiệt độ bình quân mùa đông tại Hàn Quốc cao hơn 3 độ C.Số ngày bình quân nhiệt độ thấp nhất buổi sáng rơi xuống dưới -12 độ C trên toàn quốc là 0,4 ngày, ít nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng.Thời tiết mùa đông ấm áp kỷ lục là do gió Tây Nam ấm áp thường xuyên thổi tới từ khu vực cao nguyên Siberia. Ngược lại, khối áp cao Siberia khô và lạnh không phát triển, nên gió Tây Bắc mang theo hơi lạnh bị suy yếu.Thêm vào đó, trong mùa đông vừa rồi, xoáy cực, tức vùng áp suất thấp ở tầng trên cao nằm gần cực của Trái đất, mạnh hơn mọi năm, chặn không khí lạnh từ Bắc Cực không thể tiến xuống phía Nam. Còn ở phía Nam, nhiệt độ nước biển Tây Thái Bình Dương cao hơn mọi năm, gió ấm từ phía Nam thổi tới Hàn Quốc đã kéo nền nhiệt độ tăng cao.Trong ba tháng mùa đông, lượng mưa trung bình trên toàn Hàn Quốc đạt 168,1mm, mức cao thứ ba trong lịch sử quan trắc khí tượng, được phân tích là do ảnh hưởng của gió Nam ấm áp, hình thành giữa khối áp cao phía Nam Hàn Quốc và khối áp thấp phát triển từ phía Nam Trung Quốc, mang theo nhiều hơi ẩm.Do nền nhiệt độ cao nên trong mùa đông vừa rồi, người dân Hàn Quốc ít khi nhìn thấy tuyết. Lượng tuyết rơi bình quân trên cả nước là 5,3 cm, thấp nhất trong lịch sử. Số ngày có tuyết rơi trung bình trên cả nước là 11,5 ngày, ít thứ hai trong lịch sử sau năm 2006.