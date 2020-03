Em gái Chủ tịch Kim Jong-un lên án phản ứng của Phủ Tổng thống Hàn Quốc về vụ phóng vũ khí ngày 2/3

Photo : KBS News

Bắc Triều Tiên tối 3/3 đã ra văn bản dưới danh nghĩa Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ Kim Jong-un, khẳng định việc quân đội nước này phóng hai vũ khí tầm ngắn ngày 2/3 vừa qua là hành động tự vệ, và lên án mạnh mẽ Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã hối thúc miền Bắc ngừng động thái khiêu khích này.Phó Chủ tịch Kim Yo-jong nhấn mạnh vụ phóng hai vũ khí của quân đội miền Bắc ngày 2/3 không nhằm mục đích đe dọa bất cứ ai. Việc Phủ Tổng thống Hàn Quốc tỏ thái độ rất lấy làm tiếc, yêu cầu miền Bắc dừng động thái này là hành vi hết sức ngạo mạn. "Sự rất lấy làm tiếc" này lẽ ra phải dành cho chính Phủ Tổng thống Hàn Quốc vì đã phán đoán phi lý, kém "thông minh".Bà Kim cho rằng những phát ngôn và lập trường vô lý của Phủ Tổng thống chỉ làm gia tăng sự bất tín, căm phẫn, và khinh miệt của miền Bắc đối với miền Nam.Ngoài ra, Phó Chủ tịch Kim còn cho rằng việc liên quân Hàn-Mỹ quyết định hoãn cuộc tập trận chung trong tháng 3 là vì lo ngại dịch corona-19 chứ không phải do quyết tâm của Phủ Tổng thống, vốn không hề quan tâm tới hòa bình, hòa giải và hợp tác.Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong cho rằng thật may mắn khi lập trường trên không phải do Tổng thống Moon Jae-in trực tiếp đưa ra.Đây là lần đầu tiên Phó Chủ tịch Kim Yo-jong lấy danh nghĩa bản thân để ra công văn, cho thấy vị thế của bà Kim đã được nâng cao đáng kể, không chỉ giữ vai trò trợ lý cho anh trai là Chủ tịch Kim Jong-un, mà đã có thể bày tỏ lập trường cá nhân với quốc tế.Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã không đưa ra bất cứ lập trường nào về vấn đề này. Chính phủ cũng không có bình luận gì, đồng thời khẳng định vẫn giữ lập trường nguyên tắc là hai miền Nam-Bắc cùng nỗ lực phát triển quan hệ song phương và xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Ngay sau khi Bắc Triều Tiên phóng vũ khí ngày 2/3, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp khẩn giữa các Bộ trưởng liên quan do Chánh văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì, hối thúc Bình Nhưỡng ngừng các động thái phóng vũ khí vì không giúp ích cho nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.Ngày 2/3 vừa qua, miền Bắc đã phóng hai vũ khí từ khu vực gần thành phố Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía biển Đông. Động thái này diễn ra 95 ngày sau vụ phóng "pháo phản lực cỡ lớn" ngày 28/11 năm ngoái.