Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân ưu tiên giữ khoảng cách với người khác và rửa tay thường xuyên

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo sáng 3/3, Phó Chủ tịch Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) Kwon Jun-wook nhấn mạnh người dân nên ưu tiên tuân thủ các quy tắc vệ sinh cá nhân, như giữ khoảng cách nhất định với người khác, rửa tay thường xuyên, thay vì đề cao khẩu trang quá mức trong phòng dịch corona-19.Ông Kwon cho biết các hạng mục khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng không ưu tiên sử dụng khẩu trang. Trung tâm Dự phòng và kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) cũng không khuyến nghị đeo khẩu trang là biện pháp ưu tiên hàng đầu để phòng ngừa corona-19. Tất cả các chuyên gia đều đồng ý rằng đeo khẩu trang là cần thiết để ngăn dịch tiết từ người bệnh văng vào người khác khi ho.Khẩu trang y tế là dành cho nhân viên y tế sử dụng. Thay vì ưu tiên quá mức vào khẩu trang, người dân cần lưu ý giữ khoảng cách với người khác trong giao tiếp xã hội. Ví dụ, các cơ quan y tế châu Âu khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc khoảng cách gần dưới 2m và hơn 15 phút với người khác, bởi khi dịch tiết từ người bệnh bắn vào khẩu trang, virus vẫn có thể lây nhiễm khi tay của người dùng chạm vào khẩu trang. Do vậy, giữ khoảng cách nhất định với người khác và rửa tay thường xuyên vẫn là các biện pháp then chốt nhất.Tuy nhiên, những người có bệnh lý nền hoặc tuổi cao, miễn dịch kém nên ưu tiên tránh tới nơi đông người, trong trường hợp bất khả kháng phải tiếp xúc với người khác thì nên đeo khẩu trang.