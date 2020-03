Thặng dư cán cân vãng lai tháng 1 năm 2020 giảm gần 2,3 tỷ USD so với năm 2019

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/3 công bố thống kê sơ bộ về cán cân quốc tế, cho biết cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 1,01 tỷ USD trong tháng 1, giảm 2,29 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ lần thâm hụt 390 triệu USD tháng 4 năm ngoái.Cán cân dịch vụ dù đã cải thiện, song số ngày làm việc giảm bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua đã khiến mức thặng dư cán cân hàng hóa sụt giảm, đạt 1,93 tỷ USD, thấp hơn 3,82 tỷ USD so với một năm trước.Xuất khẩu đạt 43,44 tỷ USD, nhập khẩu đạt 41,52 tỷ USD, giảm lần lượt 12,3% và 5,2%. Xuất khẩu so với cùng kỳ năm ngoái đã kéo dài xu hướng giảm thành 14 tháng liên tiếp.BOK giải thích nguyên nhân là do số ngày sản xuất giảm bởi Tết Nguyên đán, và giá xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, thép, sản phẩm công nghệ hóa học vẫn tiếp tục đà giảm.Mặc dù dịch corona-19 khởi nguồn từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ trung tuần tháng 1 đã trở nên nghiêm trọng hơn trên toàn cầu, song yếu tố này hầu như không ảnh hưởng mấy tới xuất khẩu. Bộ Công nghiệp, thương mại và môi trường cho biết tỷ trọng xuất khẩu sang tỉnh Hồ Bắc vẫn giữ mức 0,3%. Dù vậy, trong số liệu thống kê xuất khẩu dựa vào mức thông quan trong tháng 2, có thể thấy dịch corona-19 đã gây ra cú sốc cho xuất khẩu sang Trung Quốc.Cán cân dịch vụ thâm hụt 2,48 tỷ USD, giảm 1,05 tỷ USD thâm hụt so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do khách du lịch người nước ngoài tăng giúp cải thiện cán cân du lịch.Cán cân du lịch mặc dù thâm hụt 1,33 tỷ USD, song mức thâm hụt đã giảm 210 triệu USD so với tháng 1 năm ngoái. Nguyên nhân là do số người nước ngoài nhập cảnh, chủ yếu từ Trung Quốc, tăng 15,2% so với một năm trước, trong khi khách du lịch người Hàn đi Nhật Bản giảm 13,7%.Thu nhập từ phí sử dụng quyền kinh doanh, bằng sáng chế của các doanh nghiệp lớn trong nước tăng đã giúp mức thâm hụt phí sử dụng tài sản trí tuệ thu hẹp 210 triệu USD. Cán cân thu nhập, gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư, thặng dư 1,69 tỷ USD tỷ USD, tăng mạnh so với một năm trước.Trong đầu tư trực tiếp, đầu tư của người Hàn ra nước ngoài và trong nước tăng lần lượt 2,49 tỷ USD và 550 triệu USD. Đầu tư chứng khoán nước ngoài của người Hàn đạt 6,34 tỷ USD. Đầu tư của người nước ngoài tại Hàn Quốc cũng tăng lên 5,92 tỷ USD.