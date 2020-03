Cựu Tổng thống Park Geun-hye lần đầu đưa ra thông điệp trong tù

Photo : YONHAP News

Cựu Tổng thống Park Geun-hye ngày 4/3 đã đưa ra thông điệp đầu tiên từ khi bị bắt giam năm 2017. Ông Yoo Young-ha, luật sư đại diện của bà Park, ngày 4/3 đã mở buổi họp báo tại Quốc hội, đọc bản thông điệp của cựu Tổng thống.Phần đầu thông điệp chỉ trích chính quyền đương nhiệm. Bà Park cho biết nhiều người dân đang oán trách Chính phủ đương nhiệm vô dụng, giả tạo, độc đoán, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn, không có hy vọng.Trong thời gian qua, bà đã im lặng vì sợ lời mình nói ra có thể gây chia rẽ. Tuy nhiên giờ đây, bà kêu gọi những người từng giương cao lá cờ Thái Cực cùng hợp sức, đoàn kết, đặt trọng tâm vào "đảng đối lập khổng lồ hiện tại", ám chỉ đảng Hợp nhất Tương lai.Ngay lập tức, đảng Hợp nhất Tương lai hoan nghênh thông điệp của bà Park. Chủ tịch đảng Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ "chỉ nghĩ đến người dân", dốc hết sức để giành thắng lợi trong Tổng tuyển cử 15/4. Ông Hwang đồng thời yêu cầu thả tự do cho cựu Tổng thống Park.Đảng Cộng hòa tự do vừa ra mắt ngày 3/3, hợp nhất từ đảng Cộng hòa của chúng ta và đảng Thống nhất tự do, đã tiếp tục hối thúc đảng Hợp nhất tương lai tập hợp ứng cử viên tranh cử Tổng tuyển cử.Đảng Dân chủ đồng hành, đảng Dân sinh, và đảng Công lý lại chỉ trích cựu Tổng thống có ý đồ kích động chính trị từ trong tù trước thềm bầu cử. Đảng Dân sinh ra mắt ngày 24/2, hợp nhất từ ba đảng cùng khu vực Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) gồm đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Giải pháp thay thế mới cùng một số nghị sĩ độc lập, hiện đang là đảng đối lập lớn thứ hai tại Hàn Quốc.Bà Park đưa ra thông điệp từ trong tù trong bối cảnh chỉ còn hơn 40 ngày nữa là tới Tổng tuyển cử 15/4. Động thái này được phân tích là có thể trở thành sức mạnh to lớn để "đại đoàn kết" phe đối lập bảo thủ. Một số ý kiến khác lại cho rằng việc một cựu Tổng thống từng bị luận tội và bãi nhiệm nay lại can thiệp vào chính trị có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực. Bộ Tư pháp cho biết thông điệp của bà Park đã trải qua các quy trình đúng quy định và hợp pháp.Trong phiên tòa phúc thẩm vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia của cựu Tổng thống Park Geun-hye ngày 24/8 năm ngoái, tòa án đã tuyên bị cáo Park 25 năm tù giam. Trong phiên phúc thẩm lần thứ hai ngày 28/11 cùng năm, Tòa án tối cao Hàn Quốc quyết định trả lại hồ sơ vụ án do không đồng ý với phán quyết của các tòa án cấp dưới. Dự kiến bà Park sẽ phải đối mặt với mức án nặng hơn nữa.