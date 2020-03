Bộ Hành chính và an toàn phát triển ứng dụng bảo vệ an toàn cho người tự cách ly tại nhà

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/3 công bố đã phát triển và chuẩn bị triển khai "ứng dụng bảo vệ an toàn người tự cách ly tại nhà", nhằm hỗ trợ nghiệp vụ giám sát người cách ly tại nhà cho chính quyền các địa phương để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan.Phiên bản hệ điều hành Android của ứng dụng này sẽ được cung cấp từ ngày 7/3, phiên bản dùng cho iPhone từ ngày 20/3.Ứng dụng này được phát triển làm hai loại, một loại dành cho người tự cách ly tại nhà, một loại dùng cho công chức phụ trách.Loại dùng cho người tự cách ly tại nhà bao gồm tính năng tự chẩn đoán tình trạng sức khỏe bản thân và tự động thông báo một ngày hai lần cho công chức phụ trách, báo động khi người đó rời khỏi nơi cách ly, quy tắc sinh hoạt khi tự cách ly tại nhà, thông tin liên lạc của công chức phụ trách.Bộ Hành chính và an toàn cho biết tương tự các ứng dụng định vị khác, thông tin về vị trí của người tự cách ly có thể sai lệch do hạn chế kỹ thuật. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ giúp ích cho chính quyền các địa phương hơn phương thức quản lý người cách ly hiện nay.Thông tin vị trí sẽ được sử dụng sau khi có sự đồng ý của người tự cách ly. Ứng dụng trên hỗ trợ ba ngôn ngữ là tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Trung.