Chính phủ chỉ định thành phố Gyeongsan là

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc ngày 5/3 đã tổ chức buổi họp báo tại trụ sở Chính phủ ở thành phố Sejong, cho biết cuộc họp của Ủy ban do Thủ tướng Chung Sye-kyun chủ trì tại thành phố Daegu đã quyết định chỉ định thành phố Gyeongsan (tỉnh Bắc Gyeongsang) là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm".Điều phối viên Ủy ban Kim Gang-rip cho biết số ca nhiễm corona-19 mới ở thành phố Gyeongsan tính tới ngày 3/3 chiếm tới 73% tổng số ca nhiễm mới của cả tỉnh Bắc Gyeongsang. Cụ thể, có 291 ca nhiễm corona-19 ở thành phố Gyeongsan, chiếm 40% trong số 752 ca nhiễm ở khu vực tỉnh Bắc Gyeongsang.Ngoài ra, hơn một nửa trong số 262 tín đồ giáo phái Shincheonji nhiễm corona-19 của tỉnh Bắc Gyeongsang đang sống tại thành phố Gyeongsan. Tại địa phương này cũng xuất hiện trường hợp lây nhiễm do tiếp xúc với người bệnh, và nhóm lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ.Theo đó, Ủy ban đã quyết định chỉ định thành phố Gyeongsan là "khu vực quản lý đặc biệt về bệnh truyền nhiễm" để kiểm soát dịch bệnh trong thành phố, ngăn chặn lây lan sang các địa phương khác của tỉnh Bắc Gyeongsang.Chính phủ dự kiến đặt thêm cơ sở khám chỉ định, phòng trường hợp phải mở rộng xét nghiệm virus corona-19 cho người dân thành phố Gyeongsan. Hiện có ba cơ sở khám chỉ định đã được đặt tại địa phương này.Cùng với đó, Chính phủ cũng lập thêm trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ tại Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ (KOSMES) khu vực Daegu và Bắc Gyeongsang ở thành phố Gyeongsan, và mở rộng hệ thống để hỗ trợ nhanh nhất các vật phẩm phòng dịch trong trường hợp cần thiết.Chính phủ nhấn mạnh mặc dù số ca nhiễm corona-19 ở thành phố Gyeongsan không nhiều như thành phố Daegu, song Chính phủ sẽ sớm xác định các ca nhiễm để điều trị trước khi dịch lây lan rộng hơn tại địa phương này.