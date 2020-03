Nhóm nhạc BTS đạt Quán quân bảng xếp hạng album trong tuần của Oricon, Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Công ty quản lý Big Hit Entertainment cho biết album chính thức thứ 4 của nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) - "MAP OF THE SOUL: 7" đã bán được 376.879 bản tại Nhật Bản (thống kê từ ngày 24/2 tới 1/3), xếp thứ nhất bảng xếp hạng album trong tuần của Oricon.Đây là lần thứ 5 BTS dẫn đầu bảng xếp hạng album trong tuần của Oricon. Trước đó, album chính thức thứ hai "YOUTH" của nhóm phát hành tại Nhật Bản tháng 9 năm 2016, album "LOVE YOURSELF: HER" phát hành tại Hàn Quốc tháng 10 năm 2017, album chính thức thứ ba "FACE YOURSELF" phát hành tại Nhật Bản tháng 4 năm 2018, và album "LOVE YOURSELF: ANSWER" phát hành tại Hàn Quốc tháng 9 năm 2018 cũng từng giành vị trí cao nhất bảng xếp hạng này.Như vậy, BTS đã chiếm ngôi Quán quân bảng xếp hạng album của 5 thị trường âm nhạc hàng đầu thế giới. Theo "Báo cáo âm nhạc toàn cầu năm 2019" do Hiệp hội công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công bố tháng 4 năm ngoái, 5 thị trường âm nhạc quy mô lớn nhất thế giới theo thứ tự là Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức và Pháp.