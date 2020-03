WHO đánh giá tích cực về tình hình dịch corona-19 tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 5/3 (giờ địa phương) đã đưa ra đánh giá tích cực về tình hình dịch corona-19 tại Hàn Quốc.WHO cho biết hiện đã có thêm 2.055 ca nhiễm corona-19 ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc. 80% số ca nhiễm phát sinh ở ba nước, trong đó có Hàn Quốc. Tuy nhiên, tình hình tại Hàn Quốc đang cho thấy dấu hiệu đáng khích lệ.Số ca nhiễm corona-19 ở Hàn Quốc đang giảm, chủ yếu xuất hiện trong các nhóm tập thể.Theo WHO, Trung Quốc ghi nhận thêm 143 ca nhiễm corona-19 mới trong vòng 24 giờ qua, đa phần đều phát sinh ở tỉnh Hồ Bắc. Số ca nhiễm ở 8 tỉnh khác cũng không còn xuất hiện trong hai tuần gần đây.Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng không ghi nhận trường hợp nhiễm corona-19 nào. Mặc dù tình hình miền Bắc khá nguy hiểm do nằm trong khu vực chú ý về bệnh truyền nhiễm, nhưng đến nay, nước này vẫn chưa có bất kỳ báo cáo về ca nhiễm nào. Dù vậy, cần có hệ thống sẵn sàng đối phó phòng trường hợp miền Bắc phát sinh dịch corona-19 vào bất cứ lúc nào.Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus còn cho biết gần đây, ông đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, thảo luận tình hình dịch bệnh tại Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Kang cho biết Hàn Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng để viện trợ khi miền Bắc phát sinh dịch.Liên quan đến việc Hong Kong phát hiện thú cưng bị nhiễm corona-19, WHO nhận định động vật không liên quan mật thiết với tình hình lây lan dịch corona-19 hiện nay, và cần nghiên cứu thêm về vấn đề này.