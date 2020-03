Hàn Quốc siết chặt kiểm tra thân nhiệt hành khách xuất cảnh ở sân bay Incheon

Photo : YONHAP News

Sân bay quốc tế Incheon đã lên kế hoạch siết chặt công tác phòng dịch ở khu vực xuất cảnh, do ngày càng nhiều nước trên thế giới cấm hoặc giới hạn nhập cảnh với các chuyến bay xuất phát từ Hàn Quốc.Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cùng Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon thông báo sẽ áp dụng thí điểm mạng lưới phòng dịch ba bước đối với các hành khách xuất cảnh tại sân bay Incheon.Đầu tiên, hành khách phải đi qua camera ảnh nhiệt lắp tại cửa xuất cảnh của nhà ga. Người nào có thân nhiệt trên 37,5 độ C sẽ được hướng dẫn tới phòng kiểm dịch của sân bay để điều tra dịch tễ học cơ bản.Thứ hai, trước khi bước vào khu vực an ninh, hành khách sẽ được kiểm tra thân nhiệt thêm một lần nữa tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh. Lúc này, hành khách nào bị sốt sẽ được khuyến cáo không nên đáp các chuyến bay có giới hạn nhập cảnh đối với người có thân nhiệt cao. Trong trường hợp này, hành khách sẽ được hoàn trả lại 100% tiền vé.Dù đã thông qua khu vực làm thủ tục xuất cảnh, song các hành khách đi các chuyến bay tới Mỹ, Trung Quốc, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất sẽ phải kiểm tra thân nhiệt thêm một lần nữa trước cửa lên máy bay.Theo Bộ Địa chính và giao thông, biện pháp siết chặt kiểm tra thân nhiệt "ba khâu" tại sân bay đối với hành khách xuất cảnh sẽ được áp dụng chính thức từ đầu tuần sau.