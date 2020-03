Hàn Quốc khởi động phòng giám sát tình hình khẩn cấp 24/24 tại tất cả các ban ngành Chính phủ

Photo : YONHAP News

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo ngày 6/3 cho biết đã khởi động "phòng giám sát tình hình khẩn cấp 24/24" tại tất cả các ban ngành Chính phủ từ ngày 4/3 cho tới khi dịch corona-19 kết thúc.Đây là nội dung chỉ đạo từ Tổng thống Moon Jae-in trong cuộc họp Nội các ngày 3/3 vừa qua, nhằm dốc toàn nguồn lực Chính phủ để vừa tập trung phòng dịch, vừa đưa nền kinh tế thoát khỏi khó khăn do dịch corona-19.Một số ban ngành chưa thành lập bộ phận đối phó khẩn cấp trong thời gian qua đã ngay lập tức thành lập "phòng giám sát tình hình khẩn cấp 24/24". Những cơ quan đã có sẵn bộ phận đối phó khẩn cấp như Bộ Giáo dục, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, sẽ nâng cấp bậc người chịu trách nhiệm chính lên Bộ trưởng.Các bộ phận này sẽ duy trì cơ chế làm việc 24/24 cả trong cuối tuần, thiết lập mạng lưới liên lạc khẩn cấp với Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC), Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi, và Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương do Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, để thảo luận và phối hợp nhanh chóng về các biện pháp đối phó.Đích thân Bộ trưởng, Thứ trưởng các bộ ngành sẽ tới hiện trường để chỉ đạo công tác phòng dịch, chăm lo kinh tế, dân sinh. Các ban ngành hữu quan sẽ bố trí kế hoạch luân phiên nhân lực, tránh trường hợp người phụ trách kiệt sức nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp kéo dài.Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Chin Young cho biết tỷ lệ nhiễm corona-19 cao khác thường tại Hàn Quốc đang là mối uy hiếp nghiêm trọng tới hệ thống phòng dịch quốc gia. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành hữu quan Chính phủ là cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Chin Young đề nghị tất cả các bộ ngành vừa nỗ lực hết sức để phòng dịch, vừa tập trung hồi phục nền kinh tế khỏi tình trạng báo động hiện nay.