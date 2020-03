Chính phủ Hàn Quốc phản ứng mạnh mẽ biện pháp hạn chế nhập cảnh với người Hàn của Nhật Bản và Australia

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa ngày 6/3 đã triệu mời Đại sứ Nhật Bản tại Seoul Tomita Koji, bày tỏ phản đối việc Chính phủ Nhật Bản hạn chế nhập cảnh với người Hàn.Bộ Ngoại giao lấy làm tiếc vì không thể không nghi ngờ biện pháp cách ly hai tuần với người nhập cảnh từ Hàn Quốc của Nhật Bản là có ý đồ khác ngoài phòng dịch corona-19.Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã nhiều lần khuyến cáo Nhật Bản cân nhắc thận trọng trước khi áp đặt biện pháp bổ sung. Việc Tokyo tiến hành cách ly nửa tháng với hành khách đến từ Hàn Quốc mà không thông báo đầy đủ trước với Seoul là không hợp lý và quá khắt khe. Theo đó, Ngoại trưởng Kang hối thúc Chính phủ Nhật Bản ngay lập tức xem xét lại biện pháp lần này.Phủ Tổng thống sáng cùng ngày cũng mở cuộc họp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), nhất trí xem xét phương án đối phó cần thiết, kể cả biện pháp tương ứng.Tối 5/3, Bộ Ngoại giao cũng đã triệu mời Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Hàn Quốc Soma Hirohisa để phản đối biện pháp trên của Tokyo.Chính phủ yêu cầu ông Soma Hirohisa giải thích lý do Nhật Bản đưa ra biện pháp quá khắt khe, trong khi Seoul đã giải thích đầy đủ rằng các ca nhiễm corona-19 trong nước chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang, và số ca nhiễm tăng nhanh là nhờ năng lực xét nghiệm vượt bậc của Hàn Quốc.Nhật Bản là quốc gia nhiều người Hàn ghé thăm nhất. Trong năm ngoái, đã có tới hơn 5,58 triệu lượt khách Hàn Quốc đến xứ sở hoa anh đào. Do đó, nếu Tokyo tiến hành giới hạn nhập cảnh với hành khách đến từ Hàn Quốc thì sẽ không tránh khỏi những ảnh hưởng không đáng có.Trước đó, Bộ Ngoại giao cũng đã triệu mời Đại sứ Australia tại Seoul để phản đối mạnh mẽ việc nước này cấm nhập cảnh hoàn toàn các hành khách tới từ Hàn Quốc kể từ ngày 5/3.Trước đây, đa số các nước có hệ thống phòng dịch yếu kém mới hạn chế nhập cảnh với người đến từ vùng dịch. Nhưng bây giờ, ngay cả những nước phát triển như Australia, Nhật Bản cũng giới hạn nhập cảnh với người Hàn. Điều này đã khiến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khá bối rối.Bộ Ngoại giao ngày 6/3 đã tổ chức buổi giải thích lần thứ hai cho các quan chức ngoại giao trú tại Hàn Quốc do Ngoại trưởng Kang Kyung-hwa chủ trì, nhằm kêu gọi các nước không áp đặt các biện pháp giới hạn nhập cảnh quá khắt khe đối với người Hàn.Đặc biệt, Bộ Ngoại giao đang tập trung nỗ lực để Mỹ không đưa ra quyết định hạn chế nhập cảnh với người Hàn.Tính đến nay, đã có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ hạn chế nhập cảnh với du khách tới từ Hàn Quốc, gồm 41 nơi giới hạn nhập cảnh, 29 nơi tiến hành biện pháp cách ly, và 45 nơi siết chặt kiểm dịch.