Hàn Quốc rất lấy làm tiếc về việc Nhật Bản siết chặt hạn chế nhập cảnh với người Hàn

Phủ Tổng thống Hàn Quốc sáng 6/3 đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ lấy làm tiếc về biện pháp siết chặt hạn chế nhập cảnh của Nhật Bản. Trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Phủ Tổng thống cho biết đã tiến hành rà soát các biện pháp đối phó nhằm giải tỏa bất tiện và bất lợi do dịch corona-19 cho những công dân Hàn Quốc đang cư trú hoặc du lịch ở nước ngoài.Các ủy viên thường trực của NSC nhấn mạnh Hàn Quốc được thế giới đánh giá là đang quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt dịch corona-19 thông qua hệ thống phòng dịch minh bạch và khoa học. Ngược lại, Nhật Bản lại bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là thiếu các biện pháp phòng dịch tích cực, minh bạch. Hàn Quốc rất lấy làm tiếc về việc Chính phủ Nhật Bản siết chặt hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc, nâng cảnh báo du lịch Hàn Quốc với người dân nước này.Việc Tokyo tiến hành biện pháp vô lý mà không thảo luận trước với Chính phủ Hàn Quốc là không thể chấp nhận được. Đáp lại, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ xem xét phương án đối phó cần thiết, trên tinh thần "chủ nghĩa tương hỗ".Một số ý kiến nhận định có thể Chính phủ đang xem xét áp dụng biện pháp tương tự như Tokyo là "cách ly 14 ngày" hoặc dừng miễn thị thực với công dân Nhật Bản, chỉ định Nhật Bản là "khu vực ô nhiễm", nâng cảnh báo du lịch tới Nhật Bản.Chủ trì cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cùng ngày, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh Nhật Bản đã áp dụng cấm nhập cảnh toàn diện với công dân Hàn Quốc, một điều hết sức đáng tiếc. Thủ tướng hối thúc Tokyo rút lại biện pháp vô lý này, cảnh báo Chính phủ Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó thích hợp.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng bày tỏ rất lấy làm tiếc, nghi ngờ Tokyo có ý đồ khác ngoài mục đích phòng dịch khi siết chặt hạn chế nhập cảnh với người Hàn. Trong thời gian qua, Seoul đã nhiều lần đề nghị Tokyo xem xét thận trọng khi đưa ra biện pháp mới, nhưng lần này Nhật Bản đã không hề thảo luận trước với Hàn Quốc, thực hiện biện pháp vô lý và khắt khe quá mức.