Giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ ra thỏa thuận đầu tiên đối phó dịch corona-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động, cơ quan đối thoại xã hội trực tiếp dưới quyền Tổng thống, ngày 6/3 đã công bố "Tuyên bố của người lao động, doanh nghiệp và Chính phủ nhằm khắc phục thiệt hại do dịch corona-19".Tuyên bố trên bao gồm các phương án hợp tác chặt chẽ giữa giới lao động, doanh nghiệp và Chính phủ để khắc phục đình trệ kinh tế và thị trường lao động do tác động của dịch corona-19.Trong đó, ba bên nhất trí tích cực sửa đổi chế độ ca kíp để rút ngắn thời gian làm việc, duy trì tuyển dụng trong thời điểm khó khăn hiện nay.Để làm được điều này, Chính phủ sẽ mở rộng khoản hỗ trợ duy trì tuyển dụng cho những doanh nghiệp cho người lao động tạm nghỉ việc, đồng thời nới lỏng tiêu chuẩn xét trợ cấp. Do dịch corona-19 diễn tiến nghiêm trọng, số doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ duy trì tuyển dụng đang tăng mạnh. Từ ngày 29/1 đến 5/3, Bộ Tuyển dụng và lao động đã tiếp nhận 6.611 hồ sơ doanh nghiệp đề nghị trợ cấp.Tuyên bố trên đề nghị giới doanh nghiệp đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi cho những người lao động đang phải cách ly tại nhà; giới lao động kiềm chế các sự kiện, biểu tình quy mô lớn trong thời gian tới, và điều chỉnh linh hoạt thời gian đàm phán tiền lương với chủ sử dụng lao động. Tuyên bố cũng đề nghị Chính phủ mở rộng tối đa nhân lực và hạ tầng y tế công để đối phó với dịch corona-19.Ba bên nhất trí tích cực hợp tác để điều chỉnh thời gian đi làm, tan sở giữa các công ty, cho nhân viên làm việc tại nhà, hỗ trợ để người lao động có thể nghỉ phép chăm sóc con nhỏ trong thời gian các trường học lùi ngày khai giảng tới cuối tháng 3.Tham gia buổi công bố tuyên bố trên có Chủ tịch Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động Moon Sung-hyun, Chủ tịch Liên đoàn lao động Hàn Quốc Kim Dong-myung, Chủ tịch Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) Sohn Kyung-shik, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động Lee Jae-gap.Mặc dù tuyên bố này thể hiện sự nhất trí của giới doanh nghiệp, người lao động và Chính phủ nhằm khắc phục thiệt hại từ dịch corona-19, nhưng do phần lớn các phương án đều đang được thực hiện, nên một số ý kiến cho rằng tuyên bố chỉ mang tính hình thức.Một điểm hạn chế khác là tuyên bố trên không có sự tham gia của Tổng liên đoàn lao động Dân chủ, tổ chức đại diện người lao động vẫn chưa tham gia Ủy ban Kinh tế, xã hội và lao động. Tổ chức này vốn thường xuyên tiến hành các cuộc biểu tình, nên nội dung khuyến nghị giới lao động hạn chế biểu tình quy mô lớn không mang nhiều ý nghĩa.Tổng liên đoàn lao động Dân chủ đang hoãn biểu tình trong thời gian này, nhưng có thể sẽ lại biểu tình khi dịch bệnh lắng xuống, trong đó có kế hoạch đình công quy mô lớn vào tháng 6 và tháng 7 tới.