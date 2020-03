Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng vũ khí tầm ngắn nhiều chủng loại

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 9/3 thông báo quân đội xác định Bắc Triều Tiên đã phóng ba vũ khí tầm ngắn nhiều chủng loại từ khu vực Sondok (tỉnh Nam Hamgyong) về phía Đông Bắc biển Đông vào lúc 7 giờ 36 sáng cùng ngày.Vũ khí đã bay được quãng đường tối đa khoảng 200 km, đạt độ cao đỉnh điểm khoảng 50 km.Quân đội Hàn Quốc vẫn đang giám sát chặt chẽ động thái tiếp theo của miền Bắc, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó, đồng thời phối hợp với cơ quan tình báo của Mỹ để phân tích chi tiết về chủng loại vũ khí.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhận định vụ phóng lần này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận mùa đông của miền Bắc, nối tiếp cuộc tập trận tấn công ngày 28/2 và vụ phóng vũ khí ngày 2/3 vừa qua. Qua đó, Hội đồng đánh giá miền Bắc đã tiến hành diễn tập tấn công, trong đó có pháo phản lực nhiều chủng loại.Hội đồng bày tỏ hết sức lấy làm tiếc vì động thái khiêu khích trên của Bình Nhưỡng đã đi trái với tinh thần cơ bản của "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9/2018 giữa hai miền Nam-Bắc, với mục tiêu xây dựng lòng tin và giảm nhẹ căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc.Ngay sau động thái khiêu khích của miền Bắc, 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp các Bộ trưởng liên quan do Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì, nhằm phân tích ý đồ vụ phóng và rà soát toàn diện tình hình an ninh quân sự.Các Bộ trưởng liên quan khẳng định việc Bình Nhưỡng tiếp tục tập trận tấn công không giúp ích gì cho những nỗ lực xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Động thái khiêu khích lần này của miền Bắc diễn ra đúng một tuần sau vụ phóng trước đó, 5 ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un gửi thư an ủi, động viên Tổng thống Moon Jae-in vượt qua dịch corona-19. Đây cũng là vụ phóng thứ hai của Bắc Triều Tiên trong năm nay.Vào 12 giờ 37 phút ngày 2/3, miền Bắc đã phóng hai vũ khí được phỏng đoán là "tên lửa tầm ngắn" từ khu vực Wonsan (tỉnh Gangwon) về phía Đông Bắc biển Đông. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân xác định vũ khí đã bay được quãng đường 240 km, đạt độ cao khoảng 35 km. Tuy nhiên, một ngày sau, truyền thông miền Bắc đưa tin đơn vị pháo binh tầm xa tiền tiêu thuộc quân đội nhân dân nước này đã thực hiện vụ phóng pháo phản lực.Trong năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 13 vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn kiểu mới và pháo phản lực siêu lớn.