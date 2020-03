Hàn Quốc triển khai kế hoạch di tản công dân khỏi Iran

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ gửi máy bay thuê bao tới Iran trong tuần này để đưa những công dân đang sống tại quốc gia Trung Đông này về nước, trong bối cảnh diễn biến dịch corona-19 ở đây ngày càng tồi tệ.Trong buổi họp báo kín ngày 9/3, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao cho biết công tác xác định những công dân ở Iran có nguyện vọng về nước bằng máy bay thuê bao, và công tác bố trí máy bay đưa công dân về nước trong tuần này đang được tiến hành suôn sẻ.Chính phủ được cho là đang xem xét phương án thuê các hãng hàng không của một nước thứ ba để đưa công dân sang các nước lân cận Iran như Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) hay Qatar. Từ đó, Chính phủ sẽ đưa công dân về nước bằng máy bay của hãng hàng không nội địa.Bộ Ngoại giao xác định tới nay, đã có khoảng 80 công dân ở Iran mong muốn được về nước. Chính phủ đang thảo luận với Tehran để có thể đưa công dân mang hai quốc tịch Hàn Quốc và Iran, cũng như người nhà của công dân Hàn mang quốc tịch Iran về nước. Những người này sau khi về nước sẽ được ở nơi cách ly tạm thời từ một đến hai ngày, sau đó có thể về nhà tự cách ly nếu cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona-19.Bộ Ngoại giao giải thích sau khi thảo luận với Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC), hai bên nhận định tình hình dịch corona-19 ở Iran không nghiêm trọng bằng thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) nên những công dân trở về từ Iran không cần cách ly ở cơ sở chỉ định.Trước đó, chỉ trong một ngày 8/3, Iran đã có thêm 49 ca tử vong do dịch corona-19, cao hơn gấp đôi số lượng 21 ca tử vong một ngày trước, nâng tổng số người chết do dịch corona-19 ở quốc gia này lên tổng cộng 194 người.Như vậy, Iran là nước có số ca tử vong nhiều thứ ba trên thế giới, sau Trung Quốc và Ý.Tổng số ca nhiễm corona-19 ở quốc gia Trung Đông này đã vượt hơn 6.500 người, trong đó có 2.100 người đã được điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phỏng đoán số ca nhiễm bệnh trên thực tế có thể nhiều hơn.Iran đang thiếu nguồn cung cấp y, dược phẩm trầm trọng bởi các biện pháp cấm vận kinh tế của Mỹ.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng đang đặc biệt chú trọng tới tình hình lây lan dịch corona-19 tại Ý. Gần đây, Chính phủ Ý đã ban lệnh hạn chế di chuyển đến một số khu vực địa phương, ngoài khu vực đã áp dụng biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch corona-19.Bộ Ngoại giao xác định có khoảng 2.200 công dân Hàn đang lưu trú trong khu vực bị giới hạn di chuyển ở Ý.Quan chức Bộ Ngoại giao cho biết do các chuyến bay giữa Hàn Quốc với Ý không bị cắt đứt hoàn toàn, nên Chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để cân nhắc gửi máy bay thuê bao tới Ý đưa công dân về nước. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ xem xét có áp dụng các thủ tục nhập cảnh đặc biệt với hành khách đến từ Ý hay không. Hiện biện pháp này đang được áp dụng cho người nhập cảnh từ Trung Quốc và Nhật Bản.Chính phủ đã ban lệnh cảnh báo du lịch mức 2 tới ba khu vực Bắc Ý, và đang cân nhắc nâng mức cảnh báo với các khu vực này.