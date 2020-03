Hàn Quốc và Nhật Bản tạm ngừng chế độ miễn thị thực 90 ngày cho người dân hai nước

Photo : YONHAP News

Từ ngày 9/3, Hàn Quốc và Nhật Bản đều tạm ngừng chế độ miễn thị thực 90 ngày cho người dân hai nước, đồng thời đình chỉ hiệu lực của tất cả các visa đã cấp trước đó.Như vậy, từ 0 giờ ngày 9/3, người Nhật Bản sẽ không thể đến Hàn Quốc nếu không có thị thực. Những người đến từ Nhật Bản sẽ phải thực hiện thủ tục nhập cảnh đặc biệt khá rắc rối như kiểm dịch, xác định thông tin liên hệ.Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là biện pháp hạn chế ưu tiên an toàn và sức khỏe của người dân, đồng thời trả đũa việc Tokyo đột ngột tiến hành hạn chế nhập cảnh với người Hàn do nghi ngờ năng lực phòng dịch corona-19 của Seoul.Chính phủ giải thích phản ứng trả đũa trên thực tế chỉ được giới hạn trong vấn đề thị thực. Vấn đề thị thực thể hiện sự tương tác qua lại mạnh mẽ của hai nước, do đó, đối với một nước có chủ quyền, biện pháp này là không thể tránh khỏi.Ngoài ra, Chính phủ không đưa ra biện pháp nào để đối phó với việc Tokyo mở rộng khu vực từ chối nhập cảnh và giới hạn các sân bay cho phép người Hàn nhập cảnh. Chính phủ giải thích đã tăng cường thủ tục nhập cảnh đặc biệt đang áp dụng với Trung Quốc để trả đũa việc Nhật Bản yêu cầu người nhập cảnh từ Hàn Quốc phải "đợi" ở địa điểm được chỉ định trong 14 ngày.Chính phủ Hàn Quốc nhận định Nhật Bản bất ngờ áp đặt biện pháp giới hạn nhập cảnh là nhằm cứu vãn tình thế, giành lại sự ủng hộ của cử tri với chính quyền Thủ tướng Abe Shinzo đang suy yếu do có nhiều thiếu sót trong công tác phòng dịch corona-19. Seoul khẳng định sẽ cân nhắc áp dụng biện pháp đối phó bổ sung trong tương lai.