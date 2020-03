Hàn Quốc bắt đầu áp dụng quy định mua khẩu trang các ngày trong tuần theo số cuối năm sinh

Photo : YONHAP News

Từ ngày 9/3, Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định mua khẩu trang vào các ngày trong tuần dựa theo số cuối năm sinh.Theo đó, mỗi người dân được mua tối đa hai chiếc khẩu trang một tuần, vào các ngày dựa theo số cuối của năm sinh. Những người có số cuối năm sinh là 1 và 6 sẽ được mua vào thứ Hai, 2 và 7 được mua vào thứ Ba, 3 và 8 thứ Tư, 4 và 9 thứ Năm, 5 và 0 thứ Sáu. Người nào không mua được trong tuần có thể mua tối đa hai cái vào cuối tuần, không phụ thuộc số cuối năm sinh.Khi mua khẩu trang, người dân cần xuất trình chứng minh thư nhân dân để hiệu thuộc nhập số chứng minh thư của người mua lên hệ thống rà soát mua trùng lặp. Thông tin người mua sẽ được chia sẻ đến tất cả các hiệu thuốc trên toàn quốc, nên người dân sẽ không thể mua số lượng khẩu trang quá quy định tại các hiệu thuốc khác.Những đối tượng có thể nhờ người khác mua hộ khẩu trang cũng được mở rộng hơn tới trẻ em sinh sau năm 2010 và người lớn sinh trước năm 1940.Những người trong cùng gia đình chỉ cần mang theo chứng minh thư và bản sao đăng ký cư trú là có thể mua hộ khẩu trang cho nhau. Người được hưởng tiền hỗ trợ an dưỡng dài hạn cũng được phép nhờ người khác mua khẩu trang, nhưng phải xuất trình giấy chứng nhận an dưỡng.Người mua hộ cũng phải tuân thủ quy định mua vào ngày trong tuần dựa theo số cuối năm sinh của bản thân.Trẻ em vị thành niên sinh trước năm 2009 chỉ cần xuất trình hộ chiếu là có thể mua được khẩu trang. Nếu không có hộ chiếu có thể mang theo thẻ học sinh, bản sao đăng ký cư trú kèm chứng minh thư của bố mẹ.Trước mắt, mỗi ngày, người dân chỉ có thể mua tối đa một chiếc khẩu trang tại bưu điện và siêu thị Hanaro, không được mua hộ cho đến khi hai nơi này hoàn tất trang bị hệ thống kiểm tra mua trùng lặp.Thủ tướng kiêm Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 8/3 đã có bài phát biểu tại Tòa thị chính thành phố Daegu, yêu cầu người dân hợp tác.Thủ tướng Chung giải thích quy định trên được đặt ra là nhằm đảm bảo người dân được mua khẩu trang công bằng hơn, qua đó yêu cầu người dân phát huy nhận thức ưu tiên những người cần hơn được mua khẩu trang.Đặc biệt, Thủ tướng xin lỗi người dân vì những nỗ lực của Chính phủ chưa giải tỏa được vấn đề khẩu trang. Thủ tướng cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung nguyên liệu, thúc đẩy tối đa hoạt động sản xuất, đồng thời ngăn chăn triệt để những kênh phân phối, sản xuất trái phép.