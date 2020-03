Hàn Quốc ghi nhận 7.382 ca nhiễm corona-19 tính tới 0 giờ 9/3

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 0 giờ ngày 9/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.382 ca nhiễm corona-19, tăng 248 ca so với số liệu 0 giờ một ngày trước. Đây là lần đầu tiên số ca nhiễm mới trong nước rơi xuống ngưỡng 200 người kể từ sau ngày 26/2.Trong các ca nhiễm mới có 190 người thuộc thành phố Daegu và 26 người thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, tổng cộng là 216 người.Ngoài ra, còn có 10 ca ở thủ đô Seoul, 2 ca ở thành phố Gwangju, 1 ca ở thành phố Daejeon, 3 ca ở thành phố Sejong, 11 ca ở tỉnh Gyeonggi, 1 ca ở tỉnh Gangwon, 1 ca ở tỉnh Bắc Chungcheong, 4 ca ở tỉnh Nam Chungcheong. Ở thành phố Busan, một bệnh nhân được phân loại sang tỉnh Bắc Gyeongsang, nên số ca nhiễm giảm đi còn 1 người.Tổng số bệnh nhân ở Daegu và Bắc Gyeongang là 6.678 người, chiếm khoảng 90% tổng số bệnh nhân, trong đó Daegu là 5.571 người, tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.107 người.Số ca tử vong là 51 người, tăng thêm 1 ca so với số liệu 0 giờ một ngày trước. Tỷ lệ tử vong là 0,7%.Có 166 người được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly, tăng thêm 36 người.Tổng cộng 189.000 người đã được xét nghiệm virus, trong đó có hơn 17.000 người đang chờ kết quả.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết tính tới sáng 9/3, có hơn 1.660 bệnh nhân đã được đưa đến 10 trung tâm điều trị dành cho các bệnh nhân nhẹ. Chính phủ đặt mục tiêu nâng số giường phục vụ bệnh nhân nhẹ tại các trung tâm này lên 4.000 người tới cuối tuần này.Để giải quyết vấn đề thiếu giường bệnh, 740 trên 2.092 bệnh nhân nhập viện ở Daegu đã được chuyển đến điều trị tại khu vực lân cận. Số bệnh nhân chờ nhập viện điều trị tính đến 8/3 là 1.562 người, giảm khoảng 400 người so với 7/3.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết số ca nhiễm mới tại Daegu đang có chiều hướng giảm, số bệnh nhân được dỡ bỏ cách ly tăng. Tuy nhiên, do số ca lây nhiễm tập thể ở các cơ sở phúc lợi xã hội thuộc thành phố Gyeongsan tỉnh Bắc Gyeongsang vẫn đang gia tăng, Ủy ban quyết định cử nhóm đối phó nhanh gồm 7 người tới địa phương này để hỗ trợ điều tra dịch tễ, quản lý các bệnh nhân cao tuổi.Trước đó, Ủy ban đã hỗ trợ 202 nhân lực y tế cho tỉnh Bắc Gyeongsang, dự kiến bố trí thêm 50 người trong ngày 9/3 để hỗ trợ phân loại bệnh nhân và điều trị, 11 y tá để chăm sóc các bệnh nhân cao tuổi ở Gyeongsan.