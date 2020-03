Tổng giám đốc WHO:

Photo : YONHAP News

Ngày 8/3 (giờ địa phương) trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết đã có cuộc điện đàm hết sức hữu ích với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa, và đánh giá Hàn Quốc đang cho thấy những tiến triển trong cuộc chiến chống dịch corona-19.Tổng giám đốc Tedros hoan nghênh những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong công tác kiềm chế dịch corona-19, cứu sống người dân. Người đứng đầu WHO cũng cảm ơn Ngoại trưởng Hàn Quốc về cam kết hỗ trợ 3 triệu USD để đối phó với dịch corona-19 trên toàn cầu.Ngoài ra, Tổng giám đốc Tedros cũng đánh giá cao công tác phong tỏa khu vực phía Bắc của Chính phủ Ý. Ông Tedros cho biết Chính phủ và người dân Ý đang thực hiện các biện pháp táo bạo và can đảm để hạn chế dịch bệnh lây lan, bảo vệ quốc gia và thế giới.Tổng giám đốc Tedros khẳng định WHO vẫn đang phối hợp và tiếp tục ủng hộ nước Ý.Trước đó, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã ban lệnh hành chính chỉ định thêm 14 "khu vực đỏ", nơi có ca nhiễm corona-19, trải dài từ toàn bộ vùng Lombardy, gồm cả thủ đô Milan, tới vùng Emilia-Romagna, Veneto, và vùng Piemonte.