Dự báo hoa anh đào nở sớm hơn mọi năm từ ba đến chín ngày

Photo : YONHAP News

Các công ty dự báo thời tiết tư nhân của Hàn Quốc như Kweather và Weatheri dự đoán trong năm nay, hoa anh đào sẽ nở ở đảo Jeju và thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) khoảng ngày 20-21/3. Ở các địa phương khác của miền Nam, hoa anh đào sẽ nở khoảng sau ngày 22/3 đến cuối tháng. Còn ở miền Trung, hoa anh đào sẽ nở vào khoảng cuối tháng 3 cho đến đầu tháng 4.Tùy vào khu vực địa phương và đơn vị dự báo thời tiết, hoa anh đào năm nay được dự đoán nở sớm hơn mọi năm từ ba đến 9 ngày.Kweather dự báo hoa anh đào trên đảo Jeju sẽ bung nụ sớm nhất vào ngày 20/3. Sau đó đến thành phố Busan (22/3), thành phố Daegu (23/3), thành phố Gwangju (27/3), thành phố Daejeon (28/3), thành phố Jeonju thuộc tỉnh Bắc Jeolla (29/3), thành phố Gangneung thuộc tỉnh Gangwon (30/3), thủ đô Seoul (2/4) và thành phố Chuncheon thuộc tỉnh Gangwon (6/3).Theo Kweather, nhiệt độ từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 2 vừa qua cao hơn so với bình quân mọi năm, và dù đợt lạnh cuối mùa sẽ xuất hiện trong tuần này, song dự báo nhiệt độ cũng sẽ cao hơn so với mọi năm nên hoa anh đào sẽ nở sớm hơn mọi khi.Hãng Weatheri lại dự báo hoa anh đào sẽ nở đầu tiên ở thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) vào ngày 21/3 tới, sau đó lần lượt tới thành phố Daegu (22/3), đảo Jeju và thành phố Busan (23/3), thành phố Gwangju (27/3), thành phố Jeonju (28/3), thành phố Daejeon (30/3), thành phố Gangneung (1/3), Seoul (4/3) và thành phố Chuncheon (8/3).Weatheri giải thích mấy năm gần đây, hoa anh đào ở các địa phương ở phía Nam như thành phố Changwon thường nở trước so với đảo Jeju, và năm nay cũng có vẻ như vậy.Thông thường, thời gian từ khi hoa anh đào nở đến khi hoa tàn là khoảng một tuần. Dự đoán hoa anh đào sẽ nở rộ vào khoảng cuối tháng này, đầu tháng sau ở khu vực phía Nam, và đầu cho tới giữa tháng sau ở các tỉnh miền Trung. Ở Seoul, dự báo hoa anh đào sẽ nở rộ khoảng ngày 9-11/4.