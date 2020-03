Hầu hết các chuyến bay thẳng từ Jeju đi nước ngoài đều đóng cửa

Photo : YONHAP News

Từ 0h ngày 9/3, Seoul và Tokyo đã tạm ngừng chế độ miễn thị thực du lịch 90 ngày với người dân hai nước nhằm đối phó với dịch corona-19. Trong ngày này, tất cả các chuyến bay từ đảo Jeju (miền Nam Hàn Quốc) tới Nhật Bản đều đã đóng cửa.Sau khi Chính phủ giới hạn nhập cảnh miễn thị thực với người Trung Quốc từ ngày 4/2 để ngăn chặn dịch corona-19 du nhập vào trong nước, ngành du lịch trên đảo Jeju vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.Tại sân bay quốc tế Jeju cùng ngày không hề có bóng dáng bất cứ người Nhật nào, chỉ có những người Trung Quốc cư trú bất hợp pháp lên đường về nước do dịch corona-19 đã khiến việc làm trên đảo giảm đi đáng kể.Chuyến bay cuối cùng giữa Jeju và Nhật Bản là chuyến khởi hành từ Tokyo của hãng hàng không giá rẻ T'way Air chở 20 hành khách, hạ cánh tại sân bay quốc tế Jeju vào chiều thứ Bảy ngày 7/3.Mùa đông (tháng 12 tới tháng 2) là thời điểm du khách người Nhật đến Jeju nhiều nhất, tuy nhiên dịch corona-19 đã khiến lượng du khách người Nhật tới đây giảm rõ rệt. Trong tháng 1, trước khi phát sinh dịch corona-19, có 46,16 triệu người Nhật tới đảo Jeju. Bình quân mỗi ngày có 148,9 lượt khách người Nhật thăm đảo Jeju.Trong năm ngoái, biện pháp hạn chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao của Tokyo sang Seoul đã khiến mối quan hệ song phương xấu đi, lượng khách người Nhật du lịch đảo Jeju cũng giảm mạnh.Ba chuyến bay thẳng từ Jeju tới Tokyo, Osaka và Fukuoka của Nhật Bản đã lần lượt đóng cửa. Đầu tiên, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air đã tạm ngừng khai thác chuyến bay thẳng tới Tokyo và Osaka từ tháng 11 năm ngoái do số lượng khách đi chuyến này thấp. Tiếp đó, hãng Jeju Air cũng ngừng hoạt động chuyến Jeju-Fukuoka từ ngày 2/1 vừa qua. Hãng T'way Air đã duy trì chuyến bay từ Jeju tới Tokyo và Osaka, nhưng cuối cùng cũng phải đóng cửa chuyến bay tới Osaka vào ngày 1/3 do dịch corona-19, và buộc phải ngừng khai thác chặng bay tới Tokyo sau khi hai nước Hàn-Nhật siết chặt quy chế nhập cảnh từ ngày 9/3.Trước đó, toàn bộ các chuyến bay tới Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong đều đã ngừng hoạt động từ ngày 1/3. Mặc dù hãng hàng không Spring Airlines của Trung Quốc vẫn vận hành một chuyến bay mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu về nước của người Trung Quốc bất hợp pháp, song hãng cũng quyết định ngừng khai thác chặng bay này từ ngày 10/3.Ngoài ra, tất cả các chuyến bay giữa Jeju với các nước Đông Nam Á, trừ chuyến bay tới Kuala Lumpur của Malaysia, đều tạm ngừng hoạt động. Từ tuần trước, chặng Jeju-Kuala Lumpur cũng đã giảm tần suất hoạt động từ 4 chuyến xuống còn 2 chuyến mỗi tuần.