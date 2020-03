Viện nghiên cứu KDI nhận định toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc đang co hẹp nhanh chóng do corona-19

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, nhận định toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc đang co hẹp nhanh chóng do ảnh hưởng bởi dịch corona-19.Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 3" công bố ngày 8/3, KDI nhận định trong tháng 2, thời điểm dịch corona-19 bắt đầu tác động mạnh tới nền kinh tế, xuất khẩu rơi vào đình trệ, tập trung ở thị trường Trung Quốc. Tiêu thụ nội địa cũng co hẹp do tâm lý bi quan của các chủ thể kinh tế.KDI phân tích tới cuối tháng 1, xu hướng đình trệ kinh tế đã được giảm nhẹ. Vậy nhưng từ tháng 2 đến nay, kinh tế đang co hẹp nhanh chóng do cú sốc của dịch corona-19. Trong tháng 2, số ngày làm việc nhiều nên kim ngạch xuất khẩu tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày lại chuyển từ xu hướng tăng 5,9% trong tháng 1 thành giảm 12,2% trong tháng 2.Thị trường tài chính cũng bị tác động mạnh mẽ, bất ổn gia tăng do giá cổ phiếu, giá trị đồng won, lãi suất đều đồng loạt giảm.