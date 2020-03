Việt Nam xúc tiến khai báo sức khỏe toàn dân sau khi số ca nhiễm corona-19 tăng vọt

Photo : YONHAP News

Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 9/3 đưa tin một ngày trước, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam đã chỉ thị Bộ Thông tin và truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Công an, và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (IT) hoàn thiện công cụ kỹ thuật để tiến hành khai báo sức khỏe toàn dân từ ngày 10/3.Ông Vũ Đức Đam là Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống corona-19 của Việt Nam. Trong cuộc họp toàn thể của ủy ban này ngày 8/3, Phó Thủ tướng nhận định quy định khai báo y tế với tất cả các hành khách nhập cảnh vào Việt Nam là chưa đủ, mà cần thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân. Ông Đam nhấn mạnh cuộc chiến với corona-19 đã bước sang giai đoạn hai, khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn một.Theo đó, Ban chỉ đạo quốc gia kiến nghị Chính phủ dừng miễn visa với công dân các nước có trên 500 ca nhiễm corona-19 hoặc phát sinh trên 50 ca nhiễm mới một ngày. Hiện tại, Việt Nam đang dừng miễn thị thực với công dân Hàn Quốc và Ý.Ngoài ra, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống corona-19 của Việt Nam còn kiến nghị từ chối cấp thị thực cho những người nước ngoài có tiền sử dịch tễ hoặc triệu chứng liên quan đến corona-19.Sau hơn ba tuần không ghi nhận ca nhiễm mới, trong vài ngày qua, số ca nhiễm corona-19 tại Việt Nam bất ngờ gia tăng, gây lo ngại dịch bệnh có thể lây lan rộng. Ngày 6/3, nước này ghi nhận bệnh nhân thứ 17 là một phụ nữ Việt Nam sống tại Hà Nội, từng du lịch châu Âu như Ý, Pháp, Anh, về nước ngày 2/3. Ngày 7/3, Việt Nam công bố thêm một ca nhiễm nữa là nam giới trở về từ thành phố Daegu, Hàn Quốc, và hai ca nhiễm là họ hàng và tài xế của bệnh nhân thứ 17.Cơ quan chức năng nước này đã phong tỏa khu phố nơi bệnh nhân thứ 17 sinh sống ở Hà Nội. Trong ngày 8/3, Việt Nam công bố thêm 10 ca nhiễm mới, trong đó có 1 người Việt Nam và 9 người nước ngoài, là những hành khách đi cùng chuyến bay về Việt Nam ngày 2/3 với bệnh nhân thứ 17.Đặc biệt, bệnh nhân thứ 21 được xác định đã tham dự nhiều sự kiện đông người sau khi về nước. Ít nhất đã có 26 người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân này. Những người này lại tiếp xúc với 23 người khác.Ngoài Hà Nội, 9 người nước ngoài nói trên đã đi đến nhiều địa phương khác có các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như tỉnh Quảng Ninh, Lào Cai ở miền Bắc, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế ở miền Trung.Trên chuyến bay chở bệnh nhân thứ 17 có tổng cộng 217 hành khách và tiếp viên, phần lớn trong số đó là người nước ngoài, nên cơ quan chức năng Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong công tác xác định vị trí, lộ trình di chuyển của tất cả những người này.