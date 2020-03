Chỉ số KOSPI giảm 4,2% do tâm lý lo ngại dịch corona-19 trở thành đại dịch toàn cầu

Photo : YONHAP News

Do tâm lý lo ngại dịch corona-19 trở thành đại dịch toàn cầu ngày một gia tăng, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) ngày 9/3 đã kết thúc ở mức 1.954,77 điểm, giảm 85,45 điểm (4,19%) so với phiên giao dịch trước đó. Như vậy, chỉ số KOSPI đã rơi xuống dưới ngưỡng 1.960 điểm hai phiên giao dịch liên tiếp. Đây là mức điểm cuối phiên thấp nhất kể từ mức 1.933,41 điểm ở phiên giao dịch 29/8/2019.Chỉ số KOSPI mở đầu phiên giao dịch ở mức 1.981,02 điểm, giảm 59,2 điểm (2,9%) so với phiên giao dịch trước, sau đó càng giảm sâu hơn. Giữa phiên giao dịch, có lúc chỉ số này còn rơi xuống dưới 1.950 điểm.Tại sàn giao dịch KOSPI, các nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư đã bán ròng lần lượt 1.312,1 tỷ won (1,09 tỷ USD) và 40,7 tỷ won (33,8 triệu USD). Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.274,4 tỷ won (1,06 tỷ USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ mở đầu phiên ở mức 631,13 điểm, giảm 11,59 điểm (1,8%) so với phiên giao dịch trước, sau đó tiếp tục đi xuống và kết thúc phiên với 614,6 điểm, giảm 28,12 điểm (4,38%).Tại sàn KOSDAQ, các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 215,5 tỷ won (179 triệu USD). Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư bán ròng lần lượt 139,2 tỷ won (115,6 triệu USD) và 59,9 tỷ won (49,7 triệu USD).Tỷ giá hối đoái won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3 ở mức 1.204,2 won đổi 1 USD, tăng 11,9 won. Giá trị đồng USD đã giảm so với các đồng tiền tệ chính như đồng euro, đồng yen, tuy nhiên do tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng, nên đồng tiền các nước mới nổi, trong đó có đồng won, vẫn có xu hướng giảm giá trị so với đồng USD.Ngoài ra, trong phiên giao dịch 9/3, lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ba năm đã có lúc rơi xuống 0,998%, sau đó hồi phục lại ngưỡng 1% ở cuối phiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử lãi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn ba năm được giao dịch ở mức dưới 1%, được phân tích là do tâm lý lo ngại về dịch corona-19 gia tăng khiến các nhà đầu tư chuộng tài sản có tính an toàn cao.