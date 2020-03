Số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tăng lên 7.478 người

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính tới 4 giờ chiều 9/3, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 7.478 ca nhiễm corona-19, tăng 96 ca so với số liệu 0 giờ cùng ngày. Số ca tử vong là 51 ca.65 bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, trong đó có 42 người nguy kịch phải thở máy. Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn và dỡ bỏ cách ly là 166 người, tăng 36 người so với ngày 8/3.Theo số liệu tính đến 0 giờ sáng ngày 9/3, số bệnh nhân ở Daegu vẫn chiếm nhiều nhất là 5.571 người, tăng 190 người so với ngày 8/3. Số ca nhiễm ở tỉnh Bắc Gyeongsang là 1.107 người, tăng 26 người. Tổng số bệnh nhân ở hai địa phương này chiếm khoảng 90% số ca nhiễm trên cả nước.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết 80% ca nhiễm trên toàn quốc là lây nhiễm tập thể. 62,5% trong số đó liên quan đến nhà thờ Shincheonji ở Daegu.Công tác điều tra các tín đồ giáo phái Shincheonji ở Daegu và Bắc Gyeongsang đã tới giai đoạn hoàn tất, số ca nhiễm liên quan tới các tín đồ giáo phái này đang có chiều hướng tăng chậm lại.Tuy nhiên, số ca lây nhiễm tập thể liên quan tới các cơ sở y tế, phúc lợi xã hội lại có xu hướng gia tăng. Ở thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi, số ca nhiễm mới đang giảm dần.Trong số các bệnh nhân có 7 phụ nữ mang thai. Giới chuyên gia y tế nhận định ít khả năng virus sẽ truyền cho thai nhi.Đã có hơn 189.000 người được xét nghiệm virus corona-19, trong đó có hơn 17.000 người đang chờ kết quả.