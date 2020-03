Lượng khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon thấp kỷ lục trong ngày 9/3

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ dịch corona-19, lượng khách sử dụng sân bay quốc tế Incheon đã rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ khi sân bay bắt đầu hoạt động đến nay.Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon cho biết ước tính lượng khách sử dụng sân bay trong ngày 9/3 đạt 21.241 người, trong đó có 11.335 người xuất cảnh và 9.906 người nhập cảnh. Con số này còn thấp hơn thống kê thấp nhất trước đó là 26.773 người trong ngày 20/5/2003, thời điểm khách du lịch quốc tế giảm mạnh do Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS) bùng phát.Ngoài ra, con số này chỉ bằng một phần chín lượng khách sử dụng sân bay Incheon bình quân trong ngày của năm 2018 (187.000 người), và bằng một phần mười lượng khách những đợt đỉnh điểm như kỳ nghỉ hè, Tết Nguyên đán, Tết Trung thu (khoảng 220.000 người).Trong bối cảnh dịch corona-19 lây lan rộng, các chuyến bay tới Trung Quốc, nơi khởi phát dịch, đã giảm mạnh. Hơn nữa, Hàn Quốc và Nhật Bản còn tạm ngừng miễn thị thực 90 ngày cho người dân hai nước từ ngày 9/3, khiến lượng khách sử dụng sân bay Incheon sụt giảm nhanh chóng.Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon ước tính lượng khách du lịch người Nhật trong ngày 9/3 chỉ đạt 318 người, bằng 1 phần 115 con số bình quân mỗi ngày của năm 2018 (36.792 người). Tuy nhiên, số liệu thống kê này là dựa theo thông tin đặt vé của các hãng hàng không, nên con số thực tế có thể thấp hơn.Trên thực tế, chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air số hiệu 727 khởi hành từ Incheon đi Osaka (Nhật Bản) sáng 9/3 chỉ chở 8 hành khách, thấp hơn rất nhiều so với con số dự kiến là 66 người. Chuyến bay số hiệu 722 khởi hành từ Osaka đến Incheon cùng ngày cũng chỉ chở 25 người, thấp hơn so với dự kiến ban đầu là 33 người.