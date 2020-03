Bắc Triều Tiên lần đầu đề cập

Photo : YONHAP News

Trang web tuyên truyền đối ngoại của Bắc Triều Tiên mang tên "Dân tộc chúng ta" ngày 10/3 đăng tải bài viết khẳng định không có gì quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước dịch corona-19.Bài báo nhấn mạnh thực hiện các biện pháp phòng dịch siêu quyết liệt, chấp nhận tổn thất kinh tế lớn để phòng ngừa dịch bệnh là việc không hề dễ dàng.Đây là lần đầu tiên truyền thông miền Bắc trực tiếp sử dụng cụm từ "tổn thất kinh tế" do ảnh hưởng của dịch corona-19. Có thể cụm từ này nhằm nêu bật chính sách phong tỏa chủ động của chính quyền miền Bắc trước dịch bệnh, nhưng cũng để ngỏ khả năng Bình Nhưỡng đang phải gánh chịu thiệt hại kinh tế lớn do dịch corona-19.Trên thực tế, từ cuối tháng 1, Bắc Triều Tiên đã thực hiện các biện pháp quyết liệt chưa từng thấy để ngăn chặn virus xâm nhập, như đóng cửa biên giới, cách ly người nhập cảnh từ nước ngoài tối đa 40 ngày.Mặc dù các biện pháp quyết liệt này được đưa ra do cân nhắc tới hạ tầng y tế yếu kém của miền Bắc, nhưng phần lớn dư luận đều cho rằng nền kinh tế Bắc Triều Tiên vốn đã khó khăn sẽ càng bị ảnh hưởng nặng nề hơn.Truyền thông Bắc Triều Tiên nhiều ngày liên tiếp nhấn mạnh các biện pháp phòng dịch là một phần trong đường lối ưu tiên hàng đầu an toàn của người dân cho dù phải chấp nhận tổn thất kinh tế, được phân tích là nhằm ngăn chặn lung lay nội bộ.